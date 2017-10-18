Tarsus'taki gizemli kazının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 ayı aşkın süre gizemli kazıdaki tünel ve kurulan iskele görüntülendi. Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'nde, gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, 11 ayı aşkın sürürken, kazı alanının girişi ve kurulan düzenek çalışmaların ne boyutta olduğunu gösteriyor.

İHA'nın haberine göre, Küçük Sanayi Sitesi civarında birkaç evin altında yapılan kazı, 13 Kasım 2016'dan bu yana devam ediyor. Özel harekat polislerin korumasında olan kazı çalışması, gizemliliğini koruyor. Sokak girişlerinin kapatıldığı alanda hummalı bir çalışma devam ediyor. Gizemli kazıdaki tünel ve kurulan iskele ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan ve özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı arkeolojik kazı 11 ayı aşkındır devam ediyor.

Polis sokağa yaklaşan herkesi uzaklaştırırken herhangi bir resmi açıklamada yapılmıyor. 11 aydır süren kazı türlü spekülasyon ve şehir efsanesini de doğurdu. Kimi Daniyel Peygamber'in hazinesinin, kiminin Dakyanus'un hazinesinin olduğu söylentileri arasında yapılan kazının merakı devam ediyor.

KAZININ NE ZAMAN BİTECEĞİ SÖYLENMİYOR



Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatılmış vaziyette. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Evin avlusunda tünel kazıldığı, iskele kurulduğu görülmesi aranan şeyin çok önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması, herhangi bir resmi açıklama yapılmaması gizemli kazının esrarını daha da çok artırıyor.

Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışında ise tam donanımlı özel hareket polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince güvenlik önlemi biraz hafifletildi.

Nöbetçi polisler çevreyi sürekli kontrol ederken, kazının ne zaman biteceği ise söylenmiyor.