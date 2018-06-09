Evde çatlaklar oluştu

Polis memuru Mithat Erdal’ın 2012’de öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatıldığı öne sürülen ve 1 yıl süren Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi’ndeki kazı, geçen kasım ayında bir anda sonlandırıldı. Özel Harekât polisleri tarafından korunan bölgeye uzun süre kimse alınmadı. Resmi makamlarca sadece “1 adet sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları haricinde envanter niteliğinde kültür varlığına rastlanmadı” açıklaması yapıldı.
‘PAY VERECEKLERDİ’
Gizemi nedeniyle ülke gündemine oturan kazı çalışmaları sırasında evinin ekip tarafından karargâh olarak kullanıldığını
öne süren kırmızı evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, Habertürk'ten Hatan Bulut'a mağdur olduklarını söyledi:
“Bir gün kapımız çalındı. Kazı ve inceleme yapacaklarını ve bir süre burada kalacaklarını söylediler. Kazı ekibine, yemek şirketimiz var, 50 kişilik olmak üzere günde 2 kez yemek vermeye başladık. Şirketimiz aracılığıyla verdiğimiz yemeklerin ilk 3 aylık ücretini ödediler. Yemeklerin parasını ödemediler. Tarihi eserlerin arandığını, bir şey bulunursa bizlerin de çıkanlardan
hak sahibi olduğumuz söylendi.”
Çalışmaların ilk birkaç ayında, kazı ekibine, bağlanan kablo aracılığıyla evinden elektrik da verdiğini anlatan Atasever, “Sokaktaki elektrik direğinden kaçak hat çektiler” dedi. Eski evlerinde 4 yıl önce kapsamlı tadilat yaptıklarını kaydeden Atasever,
“Bizlere sürekli olarak ‘Sizleri mağdur etmeyeceğiz’ demelerine rağmen mağdur olduk. Evimin her tarafında çatlaklar var. Kazıyı bitirip gittiler. Bize büyük zarar verdiler. Korkarak oturuyoruz. Evimiz çöküyor, muhatap bulamıyoruz” diye konuştu.
HARABEYE DÖNDÜ
Kırmızı evin yanı sıra diğer evlerin duvarlarında da ciddi çatlaklar ve çökmeler yaşanmaya devam ediyor. Kazının yapıldığı
alanın ise harabe şekilde beklerken, yabani otlarla kaplandığı görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.