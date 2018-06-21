44 saniye süren görüntüde, bebeğin ağlamaya başlaması üzerine önce rahibin "kapris yapıyor" sözleriyle sakinleştirmeye çalıştığı ve ardından bebeği tokatladığı anlar yer alıyor. Bir anda kendini kaybeden rahibin davranışını şaşkınlıkla izleyen çevredekiler, bebeğin dövülemeyeceği yönünde telkinde bulunuyor.

Rahibe kilisede bulunanlar tepki gösterirken, bebeğin babası olduğu belirtilen kişi hızlıca davranıp ağlayan bebeği rahibin ellerinden uzaklaştırıyor.

Görüntülerin kaydedildiği şehir veya kilise belirlenemezken, Katolik kilisesinde meydana gelen bu olay, sosyal medyada geniş yer aldı.

Facebook ve Twitter kullanıcıları, rahibin bir bebeğin ağlamasına bile tahammül edemediği ve kendisini kaybettiği yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı, "Yoksa bu görüntülerin Fransız televizyonlarında yer alacağını mı düşünüyorsunuz? Bir imam olsaydı günlerce gösterilirdi ama rahip olunca kimse görmeyecek." ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise bebeğin tokatlanışı sırasında anne ve babanın sakin duruşu ve tepkisizliğini eleştirdi.