İngiliz fotoğrafçı David Slater, 2011 yılında Endonezya’daki Tangkoko doğal koruma alanında çalışırken, bir kara şebek olan Naruto’nun kamerasını çalarak kendi fotoğraflarını çektiğini fark etti. Slater daha sonra “maymun selfie’si” adını verdiği bu fotoğrafın da yer aldığı bir kitap yayınladı.

Kitabın yayınlanması üzerine harekete geçen PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler), Naruto’yu temsilen Slater’a dava açmış ve söz konusu fotoğrafın şebeğe ait olduğunu iddia etmişti. San Francisco federal bölge yargıcı Ocak 2016’da Naruto’nun bir insan olmadığı için mahkemede taraf olamayacağını belirtmişti.

ABD 9. Yargıtay Dairesi, dava eylül ayında sonuca bağlanmış olsa bile yargıcın kararını onadı. Slater, eylül ayında kitaptan elde edeceği gelirlerin yüzde 25’ini Tangkoko’ya bağışlamayı kabul etmişti.

ABD Patent ve Marka Kurumu, fotoğrafların Naruto tarafından çekildiği için Slater’a ait olmadığını ancak Naruto’nun da insan olmadığı için hak talep edemeyeceğini belirterek, söz konusu fotoğrafların telif haklarının saklanamayacağını açıklamıştı.