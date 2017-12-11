Alınan bilgiye göre Egemenlik Mahallesi 6119 sokakta ayakkabı imalathanesinde meydana gelen olayda, ayakkabı imalathanesinin sahibi olduğu öğrenilen 56 yaşındaki N.T, 24 yaşındaki oğlu B.T. ile tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre; tartışma sırasında B.T. babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine sinirlenen N.T. silahı ile oğlu B.T.'ye ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.T'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında oğlunu silahla vuran N.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürülen N.T. ifadesinde, oğlu B.T'yi sürekli kendisinden para istediği öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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oğlunu silahla öldürdü