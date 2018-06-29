Tarzan'ın zor günü

Manisaspor, eski oyuncusu Makukula’ya olan 1 milyon 900 bin euroluk borcu nedeniyle bugün 3. Lig’e düşebilir. Portekizli ile anlaşılması veya ödeme yapılması için kulübe verilen süre dolarken, FIFA Disiplin Komitesi, bugünkü toplantısında Tarzan’ı 3. Lig’e düşürüp düşürmeme konusunda karar alacak. 10 milyon TL’yi bulan borcu ödemesi zor olan Tarzan’da yönetim, oyuncu ve avukatıyla yeni bir ödeme planı konusunda görüşüyor.

HAİNLİK YAPIYORLAR

HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Tarzan’ın eski oyuncusu Kanadalı Simspon’a olan 750 bin euroluk borcu nedeniyle de eksi 6 cezası alabileceği belirtiliyor. Başkan Bülent Baygeldi, Makukula sorunun çözümü için çalıştıklarını belirterek, “Makukula konusunda mutlu sona yakınız, görüşüyoruz. Bazı çevreler hainlik derecesine varan şekilde bize köstek olmaya çalışıyor. Tarih o isimleri ve kişileri ‘Hain’ olarak yazacaktır” diye konuştu