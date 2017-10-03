Taş baskı zeytinyağının 40 yıllık torbacısı

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Babasından devraldığı işi 40 yıldır yaptığını dile getiren Şar, "1949'da babam Nusret Şar bu işe başlamış. Ben de işi kızıma devretmeye hazırlanıyorum. Daha öncesinde 35-40 kişiyle çalışırken, şu anda yalnız kaldık. 1-2 kişiyle çalışıyoruz. Ekimden marta kadar olan 5-6 aylık zeytinyağı sezonunda 600 ila bin torba üretiyoruz." ifadelerini kullandı.