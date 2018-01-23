Taşeron kadro başvuru sonuçları için yüz binlerce taşeron işçinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamlamış ve ardından bekleyişe geçmişti. Merakla kadro başvurularının açıklanacağı tarihi bekleyen işçiler, internette "taşeron kadro başvuru sonuçları" ve "kadro başvuru sonuçları tarihi" aramasını yapıyor.

TAŞERON KADRO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan taşeron düzenlemesi ile birlikte yüz binlerce taşeron işçi, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için başvurularını gerçekleştirdi. Kadrolu geçişin ikinci aşaması olan taşeron sınavı için bekleyişte olan işçiler, bir yandan da yaptıkları kadro başvurusunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart - 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart - 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

KADRO BAŞVURUSU REDDEDİLEN TAŞERON İŞÇİLER NE YAPACAK?

Kadro başvurusu reddedilen taşeron işçiler, kesin sonuçların yayımlandığı listelere itiraz edebilecek ve kurul tarafından incelenme isteğinde bulunabilecek. Taşeron işçiler yaptıkları başvurunun reddedilmesi durumunda bu yola başvuracak ve kurul tarafından incelenme sonuçlarını bekleyecek. Ancak itiraz süreci listelerin yayımlanmasının ardından 3 gün olarak belirlendi. Yani taşeron işçilerin listelerin ve kabul/red edilen isimlerin açıklanmasının ardından 3 gün içinde itiraz yapmaları gerekiyor.

ÖNCE SINAV, SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.

Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.

Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.

DOĞUM İZNİNDE OLANLAR, ASKERDE OLANLAR, SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR VEYA RAPORLU OLANLAR DA KAPSAMDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." ifadelerini kullandı.

TAŞERON

Taşeron kadro başvuru sonuçları

taşeron başvuru sonuçları

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