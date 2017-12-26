Taşerona kadro başvurusu nasıl yapılır? sorusu, binlerce taşeron işçi tarafından merakla araştırılıyor. 696 sayılı KHK düzenlemesi ile birlikte taşerona kadro resmen verildi. Öte yandan bugün de taşerona kadro için yapılacak olan başvuruların tarihi belli oldu. Peki taşerona kadro başvurusu nasıl yapılır? İşte taşerona kadro başvurusu hakkında detaylar...

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride taşerona kadro başvurusu hakkında detaylar verildi. İşte taşeron kadro başvurusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri;

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

- Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren taşeron işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

- Alt işveren taşeron işçilerin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları ALT İŞVEREN ŞİRKETLERE DEĞİL, istihdam edilecekleri KURUMLARA BAŞVURACAKLARDIR.

- Başvuruda bulunan alt işveren taşeron işçilerin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

- Taşeron işçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerin çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİN, ÇALIŞTIKLARI ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR UYGULAMA KHK’DA YER ALMAMAKTADIR.

- 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

- Taşeron işçilerin, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR.

- Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

- Alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İŞÇİLERİN BU HAKLARI DA KORUNMAKTADIR.

- Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.

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