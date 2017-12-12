Hükümet, 850 bin taşeron işçiyi kadroya almaya hazırlanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bu süreçle ilgili vatandaştan gelen soruları dinleyen “ALO 170” personelinin kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre çağrı merkezi personeli, “araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” kapsamında değerlendirildiği için düzenlemeye dahil edilmedi.
1.135 PERSONEL VAR
Ankara, Trabzon, Aksaray, Şanlıurfa, Sivas, Bayburt, Muş ve Kütahya olmak üzere 8 ilde taşeron şirket üzerinden çalıştırılan bin 135 dolayında ALO 170 personeli var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, HABERTÜRK TV’ye yaptığı açıklamada, internet ve telefon üzerinden taşeron düzenlemesine ilişkin soruların alınacağını, bu kanallardan gelen sorulara yanıt verileceğini söylemişti. ‘HABERTÜRK’e ulaşan bazı ALO 170 çalışanları, kadro taleplerini dile getirdi. Aralarında 2010 yılından bu yana görev yapanların da bulunduğunu belirten çalışanlar, “Yıllardır çalışıyoruz, biz de iş garantisi istiyoruz” dedi.
DİĞER BAKANLIKLARDA DA VAR
ALO 170 çalışanlarının yanı sıra, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında “araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” yoluyla istihdam edilen çağrı merkezi çalışanları da kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemenin mevcut halinde Kalkınma Ajansları, Anadolu Ajansı ve TRT gibi özel bütçeli kurumlar da kapsam dışı kalacak. Kamu İhale Kanunu Genel Tebliği’ne göre, toplam ihale bedelinin yüzde 70’i araç temini, yüzde 30’u personel için ise bu ihale “araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” kapsamında değerlendiriliyor. Düzenlemede bir değişikliğe gidilmezse, şoförlü araç kiralama, yemek hazırlama gibi alanlarda taşeron işçiler aynı koşullarda çalışmaya devam edecekler.
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