Taşeron işçiler için en kritik gün! Taşeronda son durum! Taşeron kararı ne zaman

Taşeron işçilerle ilgili son aylarda hızlanan gündemin artık sonuna gelindi. Hükümet cephesinden arka arkaya gelen açıklamaların ardından son olarak Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu geçen hafta önemli bir açıklama yapmış ve 'içimize sinen bir düzenleme oldu' demişti.

Sarıeroğlu'nun açıklamaları tasarının bittiğine işaret ederken, hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kritik bir açıklama geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM BAŞKANLIK EDECEK

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısı bugün saat 11.00'de başlayacak. Toplantıda taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin de gündeme gelmesi ve toplantı sonrasında Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından düzenlemenin son hali ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

taşeron işçi

taşeron çalışanlar