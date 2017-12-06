Taşeron işçilere kadro son durumu! Maaşlar değişiyor mu, Bakanlık açıkladı

Taşeron işçiler için kadro açıklamaları netleşmeye başladı. Habertürk olarak taşeron işçiler için kadro açıklamalarını adım adım ele aldık. İşte taşeronlular için yapılan açıklamalar...

TAŞERON İÇİN İLK SİNYAL BAŞBAKAN'DAN GELMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir" dedi.

DAHA SONRA MÜJDE CUMHURBAŞKANI'NDAN GELDİ

Erdoğan, şunları söyledi:

900 bin çalışanımızı ilgilendiren, kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenleme konusundaki düzenlemeye değinmek istiyorum.

Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekkülerine istihdam edilecekler.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILACAK

23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

4/C statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4/B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz.

ARDINDAN ÇALIŞMA BAKANI SARIEROĞLU'NDAN DA TAŞERON AÇIKLAMASI GELDİ

Öte yandan Erdoğan'ın açıklamalarının hemer ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da Twitter üzerinden taşeron işçi düzenlemesinin detaylarını açıkladı

İşte o tweetler

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) December 5, 2017

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) December 5, 2017

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) December 5, 2017

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) December 5, 2017

"HEPSİ KADROLU İŞÇİ OLACAK"

Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz.

Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçikardeşlerimiz bundan sonra KADROLU işçi olacak.

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler

4C'Lİ İŞÇİLER 4B KADROSUNA GEÇİYOR

4/C'li kardeşlerimizi de unutmadık, 4/C kapsamında çalışanları, 4/B kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. Yeni düzenlemenin, 4/C'li kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bakan Sarıeroğlu, A Haber’de yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Taşeron işçi düzenlemesi henüz Meclis'e gönderilmedi. Çalışmayı tamamladık. En kısa sürede Meclis'e sunacağız. Yasal zemine kavuşturacağız. Adım adım hayata geçirilecek. Aynı hakları geçerli olacak. Mevcut şekilleriyle geçiş olacak. Emeklilik hakkına kadar kapsamdalar. Emeklilik yaşı gelmiş olsa da geçiş yapılacak. Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkması için de meclise gelmesi beklenecek. Meclisten daha önce duyurulduğu gibi 12 maddelik bir yasa geçirilecek.”

ERDOĞAN VE YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Bu süreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.

EN SON AÇIKLAMA YİNE BAKAN'DAN

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun NTV'ye verdiği özel röportajda taşeron düzenlemesinin ayrıntıları ele alındı. Sarıeroğlu, ''450 bin taşeron şartsız direkt kadroya alınacak. Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay uzayacak. Maaş ve sosyal hak kaybı olmayacak''. dedi.

ŞEHİR HASTANELERİNDE ÇALIŞANLAR DA BU KAPSAMDA

Bakan Sarıeroğlu, ''Uzun süredir çalışıyoruz, emekçilerin hakkını ve hukukunu koruyacak iyi bir düzenleme yapmanın gururunu yaşıyorum. 450 bin taşeron şartsız direkt kadroya alınacak. Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay uzayacak. BİT'lerdeki taşeronlar kadrolu işçi olacak. Sözleşmeleri askıda olanları da kapsıyor. Taşeron şirketlerden devir şeklinde alacağız. Geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte devirler gerçekleşecek. Ücret dahil mevcut şartlarla devirler sağlanacak. Yeni bir statü getirmedik. İşçi olarak istihdamları gerçekleşecek. En kısa sürede geçişi yapmak istiyoruz. Hedefimiz 3 ay içerisinde çalışmayı tamamlamak. Şehir hastanelerinde çalışanlar da bu kapsamda.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, ''Temiz bir çalışma olsun istedik. İnşallah bu hissedilmiştir diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli istihdam seferliliği; temel öncelikli konularımızdan biri. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve iş verenlerin desteğiyle yürütülüyor.'' dedi.

YENİ BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK

Bakan Sarıeroğlu sözlerine şöyle devam etti:

''İşsizlik oranalarını düşüreceğiz dedik. ihracat rakamlarımıza bakıyoruz. Rekor seviyeye gelmiş durumda. Taşeron çalışmasıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Yeni bir yol haritası hazırladık. Bugün ilgili bakanlıktan arkadaşlarımı geldi. Kapsamlı bir çalışma yaptılar. Güçlü hedeflerle performanslarımızı ileri götürecek bir çalışma içerisinde olacağız. Sadece bir açıklama ile bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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