Taşeron işçilerin kadro durumu ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Yeni KHK ile birlikte taşeronda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önce KHK ile kadro düzenlemesi açıklandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan taşeron açıklamasına netlik getirdi. En son açıklamayı da Bakanlık yaptı. İşte taşeronda son durum.

TAŞERON İŞÇİLERDE KADRO İÇİN ARANAN ŞARTLAR

696 sayılı KHK'ye göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Bu tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. Doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulancak.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Ayrıca, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.

Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ EMEKLİLİK AYLIĞI TARİHİNİ GEÇEMEYECEK

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

ÜCRETLER TİS'TEKİ ÜCRETTEN FAZLA OLMAYACAK

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut iş yerinin girdiği işkolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, burada taşeron işçilere kadro konusunda da şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuyla ilgili olarak gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu konu üzerinde çok çalıştılar. Sayın Başbakanımız çok çalıştı. Hatta bizim de biraz burada gayretimiz oldu. Sonunda kamu kuruluşları bu noktada işin dışına alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron kullanımında, mesela Çaykur gibi buralarda mevsimlik işçiler var. Bu bazıları tarafından yanlış anlaşılıyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Diyelim ki, 5 ay 20 gün, onlara bazı ilave süreler de getirmek suretiyle, onların bu noktadaki zayıf kalma noktasını o taşeron gruplarını çok daha güçlendirmek suretiyle şuanda hükümetimiz böyle bir imkan daha getirdi. Bundan sonra aracı olmayacak. Bir komisyon alır gibi bir taşeron grubu kalkıp ta oradan alacak, asgari ücretle çalıştıracak, şimdi böyle bir şey. Bir örnek vereceğim, mesela Cumhurbaşkanlığı, bizde taşeron vardı, fakat şimdi bu taşeron olarak çalışanların hepsi bizim kadromuzun içine giriyor, ücret politikası olarak, bugüne kadar uygulanan ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı, 300-400 lira, belki 500 lira, şuanda arkadaşlarımız çalışıyor, yılbaşından itibaren bu uygulamaya da gireceğiz. Belediyelerde aynı şekilde, belediyelerin BİT'leri var, BİT'lerin içine yerleştirilecekler, orada taşeron kullanılmayacak. Diyelim ki İSTOÇ alacak, temizlik işlerini o yürütecek. Bir başka taşerona bunu taşero etmeyecek. Yapılacak çalışma budur. İnanıyorum ki, çok daha huzurlu ve rahat bir döneme böylece girmiş olacağız."

TAŞERONDA SON DURUM MADDELER HALİNDE

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı

Buna göre, taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek

Başvuranlar yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak

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