Taşeron kadro sınavı için yüz binlerce taşeron işçinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Taşeron düzenlemesi ile birlikte kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma başvurularını yapmış ve sonuçlar için beklemeye koyulmuştu. Bazı kurum ve bakanlıklar ise taşeron başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeleri yayınlamaya başladı. Bu gelişme üzerine gözler yapılacak olan taşeron kadro sınavına çevrildi. Peki taşeron kadro sınavı ne zaman? İşte taşeron başvuru sonuçları!

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron düzenlemesi için oluşturulan www.altisveren.gov.tr adresinde yer alan takvime göre, taşeron kadro sınavı 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında 20 günlük süreçte yapılacak. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, böylece kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılacak.

Taşeron sınavı sonrasında sınav sonuçlarının 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak olan sınav kuruluna itirazlardan sonra açıklanması bekleniyor. İtirazların incelenmesi ve taşeron kadro sınavı sonrasında kadrolu pozisyona geçmeye hak kazanan işçileri gösteren kesin listelerin ilanı ise 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak.

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Taşeron sınavına girmeye hak kazanan işçileri gösteren taşeron başvuru sonuçları, bazı kurum ve bakanlıklar tarafından yavaş yavaş açıklanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı taşeron başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeleri yayımladı.

Başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz;