Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları geçen hafya perşembe günü sona ermişti. Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresine katıldı."Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini AK PARTİ iktidarı olarak bizler yapmış ve bir milyona yakın şu anda taşeron olayındaki elemanların hepsini kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık"

Alandaki bir vatandaşın taşeron işçilere kadro konusundaki talebini dile getirmesi üzerine, "Siz bugüne kadar size ne anlatıldığını herhalde dinlemiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Kaç kere meydanlarda, parlamentoda bunları konuştuk, yine anlamıyorsunuz? Sen karayollarında kimin elemanısın? Devletin değil ihale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Eğer taşeron elemanıysan şu anda taşeronlar kalkıyor. Dolayısıyla da orada karayollarının kendi şirketleri elemanlarını kendileri alıyor. Olay bu." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Zonguldak-Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti İl Kongresi'nde konuştu. 1 milyon taşeron işçisine kadro sağladıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye Taşkömürü İşletmelerinde istihdam artırmak için yeni bir program başlatıyoruz. Daha çok çalışan demektir. Bu ocaklarda daha çok çalışan olacak. Taşkömürü Kurumu'nun kendi işletmediği alanlara yatırım yapılacak. Diğer birkaç konu daha var. Soma'daki madencileri şehit olarak düzenleme yaptık. Ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz. Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz. Ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz. Burada Türkiye kömür işletmesinin kullanmadığı alanlar var. Birçok alan var. Metruk duruyor. Şehirde kötü bir görüntü oluşturuyor. Kullanılmayan bu alanları alacağız ve burayı ihtiyaçlara göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız. Manzara ortada. Hizmetler ortada. Bu hizmetler devam etsin Türkiye büyüsün diyor muyuz? O zaman Zonguldak'ta tekrar birinci parti olarak yeni rekorlara imza atacak mıyız? 2019'da Zonguldak tarihi bir oy alanına ulaşacak mı? Sizlere güveniyoruz. Zonguldak 2019'da, Zonguldaklı vatandaşlarımızın da bu şehrin anahtarını laf üstüne koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara hizmet edenlere verecek mi? Bunun için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Taşeronlarla ilgili problemi de biz çözdük. 1 milyon kardeşimize iş, aş ve kadro sağladık. KİT'lerle ilgili ileri geri yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. KİT'lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Bunlara kadro tahsis edeceğiz. Öncelikli olarak yıllardan beri taşeron alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun."

İŞTE TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO DETAYLARI



Gazete Habertürk'ün haberine göre, kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, ilana itiraz edecek. İtiraz için üç gün süre verilmesi öngörülüyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek.

TAŞERONLAR DİKKAT! DUYURULAR İNTERNETTEN OLACAK

Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.

İSTEYEN KURUM ERKEN TAMAMLAYABİLİR

Taşeron işçilere sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak. İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak. Kurumlar, kadroya geçiş işlemlerini bu tarihten önce de tamamlayabilecekler.

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.

"Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." bilgisini verdi.

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil, yaptıkları işle ilgili olacak.

2018 TAŞERON BAŞVURU SÜRECİ

Taşeronların başvuru süreci bu şekildedir. 31 Marttan itibaren kesin liste yayınlanacaktır.

KİT'LER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde (KİT) taşeron olarak çalışanların kadroya alımlarına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"KİT'ler, aynı şirketler gibi, müdebbir tüccar, basiretli tüccar esasına göre üretim yapan kuruluşlar. Dolayısıyla buradaki çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında, bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Öncelikli olarak bu kadrolardan onlar yararlanmış olacak. Oradaki sorun da çözülmüş olacak. Bu, etap etap gerçekleşecek."

Bu sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Yıldırım, "Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak." ifadesini kullandı.

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