Taşeron sınav sonuçları için bekleyiş sona eriyor. Yüz binlerce taşeron işçinin büyük merakla beklediği sınav sonuçları açıklanmaya başladı. Bazı kurumlar, yapılan sınavın ardından taşeron sınav sonuçlarını açıklamaya başladı. İşte taşeron sınav sonuçlarını açıklayan kurumlar ve detaylar...

TAŞERON SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Taşeron işçilerin kadrolu pozisyonda çalışabilmesi için yapılan taşeron düzenlemesi kapsamında yüz binlerce taşeron işçi, çalıştıkları kuruma başvuruda bulunmuş ve ardından taşeron sınavları düzenlenmişti. Yapılan sınavların ardından da taşeron sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

Taşeron işçilerin sınav sonuçları bazı kurumlar tarafından açıklandı. Sınav sonuçları 31 Mart 2018 tarihine kadar açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak kazanan taşeron işçiler kadrolu pozisyonda resmen çalışmaya başlayacak.

Aşağıdaki kurumlar, taşeron sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları, ilgili kurumların internet sitesinden yayımlandı;

İŞKUR AŞÇI TAŞERON SINAV SONUÇLARI

İŞKUR GÜVENLİK PERSONELİ TAŞERON SINAV SONUÇLARI

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ TAŞERON SINAV SONUÇLARI

ÖSYM TAŞERON SINAV SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON SINAV SONUÇLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAŞERON SINAV SONUÇLARI