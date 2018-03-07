Taşeron düzenlemesiyle birlikte başlayan kadro süreci kapsamında yüz binlerce taşeron işçi, çalıştıkları kuruma kadro başvurusunda bulunmuş ve ardından başvuru sonuçları açıklanmıştı. Başvuru sonuçlarına göre kabul edilen taşeron işçiler de taşeron kadro sınavlarına girmeye hak kazanmıştı.

Sınavlar 3 Mart 2018'de başladı ve 22 Mart 2018 tarihine kadar sürecek. Yüz binlerce taşeron işçi, 20 günlük süreçte sınavlara katılım sağlayacak ve kadrolu pozisyonda çalışabilmek için sorulara doğru yanıt vermeye çabalayacak.

Sınavların ardından da sınav kuruluna itirazlar alınacak ve itirazlar incelenecek. İtirazların da incelenmesi sonrasında kesin listeler ilan edilecek ve böylece taşeron sınav sonuçları açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.

Taşeron sınav sonuçları, 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 5 günlük süre içinde açıklanacak ve kesin listeler ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

Sınavlarda başarılı olanlar;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,

kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilir.