Taşeron işçilerin kadrolu pozisyona geçişleri için geçtiğimiz günlerde alınan başvurular sonrasında başvuru sonuçları açıklanmış ve taşerona kadro sınavına girmeye hak kazanan isimler belli olmuştu. Taşeron sınavı için bekleyiş sona erdi ve 3 Mart 2018 itibarıyla taşeron kadro sınavları başladı. Peki taşeron sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan KHK ile birlikte yüz binlerce taşeron işçi kadrolu pozisyonda çalışabilmek için çalıştıkları kuruma başvuruda bulundu. Taşeron başvuru sonuçlarının da açıklanmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazanan isimler belli oldu.

Taşeron sınavına katılan işçiler de, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu "ww.altisveren.org" internet sitesinde yer alan takvimde, taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 5 günlük süreçte açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.