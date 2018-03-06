Taşerona kadro uygulamasında son gelişmeleri okuyuculara aktarmayı sürdürüyoruz. Son dönemde tüm Türkiye'nin odaklandığı ve binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş uygulamasında adım adım sona yaklaşılıyor. Başvurularını yapan ve güvenlik soruşturması sonrası yapılan değerlendirmede kadroya geçmelerinde sakınca bulunmayan taşeron işçiler için kritik sınav süreci başladı. 3 Mart itibari ile başlayan sınavlar ne zaman sona erecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşerondan kadroya geçmek isteyen işçiler için süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşeron düzenlemesi için oluşturulan www.altisveren.gov.tr adresinde yer alan takvime göre, taşeron kadro sınavı 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında 20 günlük süreçte yapılacak. Başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, böylece kadrolu pozisyona geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavına katılmaya başladı.

TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Taşeron sınavına katılan işçiler de, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de yine bakanlığın hazırladığı takvimde belirtilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takvime göre, taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 5 günlük süreçte açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.