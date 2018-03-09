Taşeron sınav sonuçları için nefesler tutuldu... Yüz binlerce taşeron işçi, geçtiğimiz günlerde başlayan taşeron sınavlarına katılmaya başladı. İşçiler, taşeron sınavları sonrasında sonuçlar içni bekleyişe geçecek ve sonuçların belli olması sonrasında kesin listeler asılacak. Bu listelerin ilanı ile birlikte de kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak. Peki taşeron sınavları ne zaman bitiyor? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TAŞERON SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Taşerona kadro düzenlemesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu www.altisveren.gov.tr internet sitesinde, taşeron düzenlemesiyle ilgili "Usul ve Esaslar" belgesi yer alıyor.

Bu belgede yer alan takvime göre de taşeron işçilerin katıldığı kadro sınavları 22 Mart 2018 tarihinde sona erecek ve ardından değerlendirme süreci başlayacak.

TAŞERON SINAV SONUÇLARI O TARİHLERDE

Taşeron sınav sonuçlarının açıklanma süreci, 22 Mart 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Başlayan süreçte ilk olarak sınav kuruluna itirazlar alınacak ve itiraz süreci 4 gün sürecek. İtirazların ardından incelenmeler yapılacak ve bu süreç de 5 gün sürecek. Taşeron sınav sonuçları resmi olarak en geç 31 Mart 2018 itibarıyla tamamen duyurulacak ve böylece kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan işçiler belirlenecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

Sınavlarda başarılı olanlar;

a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek,

kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, her bir sözleşme itibarıyla, yüklenicinin hakedişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına her bir idarede atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilir.

Bu şekilde sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları geçici 23 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.