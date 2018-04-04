Taşeron işçilerin kadro için terk döktüleri süreç son buldu. 900 binden fazla taşeron işçi kadrolu oldu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konu ile ilgili açıklamaları...

Taşeron İşçiler Kadroya Kavuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız." dedi.

Sarıeroğlu, Bakanlıkta, Alt İşveren İşçilerinin Kamuda İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçmişten miras olan ve uzun yıllardır çalışanların gündeminde olan taşeronla ilgili çözümün AK Parti iktidarı sayesinde başarıldığını söyledi.

Taşeronlarla ilgili daha önce yapılan mevzuat düzenlemelerini anımsatan Sarıeroğlu, son olarak hayata geçirdikleri düzenlemede de taşeronla ilgili "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı" tanımını kullandıklarını hatırlattı.

Tüm çalışmanın bu tanım çerçevesinde gerçekleştirildiğine işaret eden Sarıeroğlu, "900 bin emekçi kardeşimizi ilgilendiren, merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki kardeşlerimizin 4D kadrosuna geçişi, belediyelerimizde il özel idarelerimize çalışan taşeron emekçisi kardeşlerimizin belediye iştiraklerindeki istihdamı, yine 4C'deki kardeşlerimizin 4B statüsüne geçirilmesi, 12 ayın altında sürelerle çalışan taşeronların yine aynı sürelerle kadrolarının alınmasının sağlanması. Yine mevsimlik geçici işçilerimiz 5 ay 29 gün çalışıyorlardı, onların çalışma sürelerini 4 ay daha uzatma imkanı getiren kapsamlı bir düzenleme yaptık. 900 bin kardeşimizin hayatına, ailelerine, hanelerine, yuvalarına, geleceklerine etki eden bir çalışma." diye konuştu.

Çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda ağustosta başladığını anlatan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanların katılımıyla hazırlık aşamasında toplam 15 toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hazırlıklar için 312 saatlik 69 toplantı yapıldı

Sarıeroğlu, hazırlık aşamasında KHK çıkmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve İçişleri bakanlıklarındaki bürokratlar ile alt işveren işçisi çalıştıran tüm bakanlıkların görüş ve önerilerinin alındığını, 312 saat çalışıldığını ve 69 toplantı yapıldığını aktararak, "Tüm bu çalışma maratonunun sonunda tüm beklentilerin önüne geçen, çalışma hayatında cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı düzenlemesini hayata geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin müjdeyi 5 Aralık 2017'de açıkladığını anımsatan Sarıeroğlu, 24 Aralık 2017 itibarıyla da düzenlemeyi içeren KHK'nın yayınlandığını söyledi.

Geniş bir kesimi ilgilendiren düzenlemeyi hayata geçirirken planlı ve programlı bir şekilde büyük hassasiyet ve titizlikle çalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 1 Ocak 2018'te çalışma usul ve esasları yayınlayarak 90 gün içerisinde tüm sürecin tamamlanacağını ilan ettiklerini hatırlattı.

İşçilerin 2-11 Ocak'ta çalıştıkları idarelere başvurularını gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, aynı zamanda güvenlik soruşturmalarının yürütüldüğünü de aktardı.

"Sürecimizi 15 bin 352 iş yerinde yürüttük"

Sarıeroğlu, dün itibariyle taşeron işçilerin kamuya geçişlerini tamamladıklarını ve zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar süreç içerisinde en yoğun günü dün olarak gerçekleştirdik. Hem heyecanlıydık, takip ettik sistemimizden, halen sistemimize girişler devam ediyor. Bu anlamda bizler de sizlerle aynı sevinci, aynı heyecanı dün bütün çalışma arkadaşlarımıza beraber yaşadık. Sürecimizi 15 bin 352 iş yerinde yürüttük. Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idareler nezdinde işçilerimizin başvuru, itiraz ve sınav işlemlerini gerçekleştirmek üzere 11 bin 97 tespit komisyonu, 11 bin 97 sınav komisyonu, 4 bin 883 itiraz komisyonu olmak üzere toplam 27 bin 77 komisyon kurulmuştur, Türkiye çapında. Bu komisyonlarda 81 ilimizde 15 bin 352 iş yerimizde toplam 145 bin 151 kamu görevlisi arkadaşımız bu çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için sabahlara kadar çalıştılar.

Bugün itibarıyla öngördüğümüz üzere merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, mahalli idarelerde yine 4C'den 4B'ye geçiş, geçici mevsimlik işçilerimizle birlikle 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben, Tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Bu kadar başarılı bir çalışmayı gölgede bırakmaya, emekçilerin kafasını karıştırmaya yönelik ve kamuoyunda farklı bir algı oluşturmaya yönelik bir kampanya yapıldığını ve bunlarla da mücadele ettiklerini anlatan Sarıeroğlu, bu eksik ve yanlış bilgileri düzeltmek için çok kapsamlı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Bakan Sarıeroğlu, ALO 170 çağrı merkezinin 90 gün içerisinde 745 bin çağrıyı yanıtladığını belirterek, BİMER ve CİMER vasıtasıyla 61 bin 392 başvurunun da hukuki olarak değerlendirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin tek mimarı olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "900 bin çalışanımızın hayatına dokunduk şu anda. Çok yoğun bir çaba sarf ettik. Şimdiye kadar bir sürü şey söylendi. Biz biliyoruz ki yine bir sürü şey siyaseten söylenmeye devam edecek ama onlar konuşur, biz yaparız. Bu süreçteki durum bunun tam bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bunun takdirini milletin vereceğine işaret eden Sarıeroğlu, ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet partileri ile iktidar partisinin tüm belediye başkanlarıyla bu süreçte telefonla görüştüğünü söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlık müsteşarları, valiler, belediye başkanları ve illerde görev yapan tüm bürokratlara, bakanlık çalışanlarına ve bu konuda katkı veren herkese teşekkür eden Sarıeroğlu, her kesimle alakalı çalışmaların önümüzdeki dönemde de büyük bir gayretle sürdürüleceğini dile getirdi.

Sarıeroğlu, önümüzdeki süreçte İçişleri Bakanlığınca belediye şirketlerinde ve iştiraklerinde işe alım süreçleriyle ilgili bir yönetmelik yayımlama hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayarak, "Çalışma Bakanlığı olarak, Maliye Bakanlığımızla birlikte kamuda bundan sonra işçi alımlarıyla alakalı süreçleri tekrardan dizayn eden bir çalışma içerisindeyiz. Bunları yakın zamanda kamuoyunda paylaşacağız" bilgisini verdi.

Taşeron işçilerin gelirleri, uygulamalar ve çalışma koşullarında çok ciddi düzenlemeler ve fark edecekleri iyileştirmeler olacağını aktaran Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçeceklerle ilgili yüzde 11 ücret zammı gerçekleştirdiklerini, 4B'lilerin izinleri konusunda da kapsamlı bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığında 819 taşeron kadroya geçti

Sarıeroğlu, kurum ve kuruluşlardan rakamların halen sisteme girdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızda 819 taşeron kardeşimizin kadroya geçişi tamamlandı. TBMM'den bin 162 kardeşimizin 5'i bu süreçte bir eleme söz konusu olmuş, güvenlik soruşturması ve sınav sebebiyle, bin 157'si kadroya geçiş itibarıyla sürecini tamamlamış. Başbakanlığımızdaki taşeron kardeşlerimizin tamamı, bin 221 kardeşimiz ,Başbakanlıktan kadroya geçiş sürecini tamamlamış durumda. Kendi bakanlığım, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı olarak, hem bağlı hem ilgili kurum ve kuruluşlarımızda, 81 ilimizde 7 bin 480 kardeşimizin dün itibarıyla geçişlerini sağladık."

En yoğun taşeron işçinin çalıştığı Sağlık Bakanlığında ise Türkiye'de 3 bin 300'ün üzerinde hastane merkezleri ve sağlık kuruluşlarının olduğunu vurgulayan Sarıeroğu, "Toplamda 148 bin 489 emekçi kardeşimizin sadece Sağlık Bakanlığında kadroya geçiş işlemi dün itibarıyla tamamlanmış durumda. Tüm süreç içerisinde sadece güvenlik soruşturmasıyla ilgili 81 ilimizde 3 bin 300'ü aşan ilgili kuruluşlarında toplam 572 kardeşimiz sadece bu süreçten faydalanamamış, güvenlik soruşturması sebebiyle. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda 35 bin 697 kardeşimiz kadroya geçmiş ve güvenlik soruşturması nedeniyle sadece 6 kardeşimiz sürecin dışında kalmış. Çok abartılı rakamlar dünden itibaren ifade ediliyor ama bizim elimizde il, il, kurum kurum Türkiye genelinde tüm süreci takip ettiğimiz için verilerimiz net." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 114 bin 432 kişi kadroya geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 31 bin 991 kişinin, Milli Eğitim Bakanlığında 31 bin 908 kişinin kamuya geçişini tamamladığını bildiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Sadece 4 bakanlığımızdaki kadroya geçen sayısı 255 bin 565'tir. Diğer bakanlıklarımız, özel bütçeli kuruluşlarımızla birlikte, belediyelerimizle birlikte bu rakam 900 bini aşmıştır. En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu ilimiz İstanbul, bu bağlamda 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da 66 bin 510, İzmir'de de 34 bin 400 kişinin dün itibarıyla kadroya geçiş işlemleri tamamlanmış durumda."

Üniversitelerle ilgili de çeşitli söylemler olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, Anadolu Üniversitesinde 2 bin 649 kişi olduğunu kaydetti. Dicle Üniversitesinde 3 bin 367 kişinin kadroya geçtiğini, güvenlik soruşturmasıyla elenen kişi sayısının 27 olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesinde 2 bin 153, İstanbul Üniversitesinde ise 3 bin 734 kişinin kadroya alındığını aktardı.

Sarıeroğlu, mahalli idarelere ilişkin de şu rakamları verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizde toplam 21 bin 888 kişi bu süreçte dün itibariyle belediye şirketlerinde çalışmaya başladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 4 bin 74 kişi dün itibarıyla belediye şirketlerine geçişini tamamlamış. İzmir Büyükşehir Belediyesinde Güvenlik Soruşturması nedeniye 17 kişi bu süreçten faydalanamamış, 11 kişi de sınav sürecinde bir elemeye sürecini yaşamış. Tunceli Belediyemizde başvurusu kabul edilen 140 kardeşimiz varmış, 135'i belediye şirketlerinde çalışmaya başlamış durumda."

Süreçle ilgili rakamların ve yapılanların ortada olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Kuşkusuz yine bazı siyasi sebeplerle bu süreçle ilgili açıklamalar, vesaireler yapılacaktır ama iş ortadadır. Dünya tarihinde de Türkiye tarihinde de bu kadar kapsamlı, bugüne kadar böyle bir çalışma olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda önümüzdeki dönemde de 81 milyon vatandaşımız için yine var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürecin mimarı olduğu için emekçiler adına teşekkür etti.