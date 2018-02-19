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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesindeki son durumu "Şu ana kadar İncelemesi yapılan başvuru sayısı 715 bini geçti. Şu an incelemeler devam ediyor" sözleriyle aktarmıştı. Sarıeroğlu teşron çalışmasıyla iligli de en son "Taşeron ile ilgili düzenlemenin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Onun liderliğinde ve talimatıyla, verdiği güçle biz bunu başarabildik. Gerçekten bu bir çılgınlık" ifadelerini kullandı.