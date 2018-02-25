Taşeronların kadro yolculuğu devam ederken başvuru sonuçları da açıklanmaya başladı. Taşeronların sıradaki görevi sınavı girmek. Peki sınav tarihleri ne zaman? Taşeron başvuru sonuç listeleri yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.

Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başladı.

İşte açıklanan listeler

TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.