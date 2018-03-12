Taşerona kadro çalışması yani taşeron işçilerin kadroya gçirilmesiyle ilgili çalışma, hız kesmeden devam ederken süreçte son dönemece de girildi. Taşeron başvuruları sonrası yapılan güvenlik araştırması sonucunda sınava girmeye hak kazanan işçilerin sınavları, ilgili kurumlar tarafından yapılmaya devam ediyor. Son gelişmelerle ilgili açıklam yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun gündeminde ise basına yansıyan haberlerde sınavlarda işçilerin alanları dışında sorular sorulduğu iddiası yer aldı. Sarıeroğlu, haberlere konu iddialar hakkında taşeron tespit komisyonlarına sert uyarılarda bulunurken, sınava giren adaylara da şikayet ve itiraz yolunun açık olduğunu hatırlattı. Bakan Sarıeroğlu, ayrıca eski hükümlülere de kadro müjdesi verdi.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON SINAVI AÇIKLAMASI: İTİRAZ EDİN!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleri için oluşturulan komisyonların işçilere kendi alanlarıyla ilgili sorular sorduklarını belirterek, "Bu titizliği göstermeyenler varsa yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Bu girişim içerisinde olanlarla ilgili gereğini yapacağız" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fidan Yazıcoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadınlar Buluşuyor' programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili emekçilerin hayallerini gerçekleştirmek çok çalıştıklarını söyledi. Kadroya geçişle ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 Aralık'ta çıkartıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Hasımsız bazı kesimler bilgi kirliliğiyle, algı operasyonlarıyla bu sürecin ilk başında dalga oluşturmaya çalıştılar. Ama bizim milletimizle muhabbetimiz tam AK Parti'nin bugüne kadar yaptıkları, yapacaklarının her zaman teminatı olmuştur. Milletimize karşı hiçbir zaman dediğimizden farklı hiçbir durum içerisinde olmadık. Çok titiz, çok samimi bir çalışma gerçekleştirdik. Kapsam ile ilgili ifade ettiğimiz şey daha önce 6552 diye 2014 yılında bir yasal düzenleme yapılmıştı. Yeni bir kapsam düzenlemesini biz yapmadık. Genel bütçeyle düzenlenen personel çalıştırma ihalesi, daha önce taşeron ile ilgili sendika hakkı, toplu sözleşme hakkını 3 seneye çıkarma hakkında kullanılan kriterler neyse aynı kriterleri koyduk. Kamu ihale kanunlarında karayolları işçilerinin kadroya geçişlerinde kullanılan kriterlerle aynı kriterler, bu anlamda yaşanan tartışmalar teknik bir konu olduğu için bilgi eksikliğinden olduğunu düşünüyorum" dedi.

ESKİ HÜKÜMLÜLERE KADRO AÇIKLAMASI

Eski hükümlülerle ilgili kadro çalışmasıyla ilgili bilgi veren Sarıeroğlu, "terörle bağlantılı olmamak kaydıyla cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz ama bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan'dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"KADRO DIŞI HİÇ KİMSE YOK"

Kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kurum ve kuruluşlarda taşeron çalışmanın tanımına uyan hiç kimsesinin kadro dışı kalmadığını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Şuanda kadroya geçişte işçiler sürecin içerisindeler. 2 Ocak'tan itibaren başlayan aşamalardan geçmektedir. 2 Ocak'ta biz bir genelge yayımladık. Çalışma usul ve esaslarımızı yayımladık. Süreci tavsiye niteliğinde oluşturduk. Çok şükür başvurularımızı aldık. Bir sistem kurduk. Bu süreç çok büyük bir süreç, 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili 81 ilde çalışma il müdürlerim, İş-Kur il müdürlerim, SGK müdürlerim ve tüm müdürlüklerimizdeki personellerimiz sürecin başlatığı andan itibaren teyakkuz halinde. Her şeyi çok yakından takip ediyoruz. Bir sistem kurduk. Tespit komisyonlarındaki arkadaşlarımız çalışıyorlar ama bizde bu sistem üzerinden sürecin sağlıklı gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. Başvuru yapan herkes bütün bilgileriyle, dilekçeleriyle, vermiş oldukları belgelerle birlikte şuanda sistemimize girilmiş durumda. Biz süreci takip ediyoruz. Tabii bu KHK'yı açıp başından sonuna kadar tam olarak okumayanlar algılarla iş yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar, verilen emeğe de haksızlık ediyorlar. Çok emek verildi. Sadece üst düzeyde değil, yerelde de arkadaşlarımız komisyonlarda çalışanlar gece gündüz binlerce belgenin girişlerini yaptılar. Herkesin adil şekilde, içine sinecek şekilde faydalanması için sağlıklı bir sürecin yürütülmesine katkı sağladılar."

"TAŞERON SINAVLARINDA TİTİZLİK GÖSTERMEYENLERE GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Kadroya geçişle alakalı sınavlar yapıldığını, şuana kadar sınavlarla alakalı olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirten Sarıeroğlu, "Bizim çok ciddi olarak bununla ilgili mekanizmalarımız devrede. Bu konuyla alakalı dün duyurumuzu yaptık. Bazı kesimler, bu konunun büyüklüğünü kabul etmekte zorlananlar, bu işin yapılmış olmasını hazmetmekte zorlananlar ve verilen emeği bilmeyenler diyeceğim, çünkü bu iş kolay değil, 1 milyon kişinin işini tek bir merkezden yapmıyoruz. Bakanlıklardan il müdürlüklerine, hastanelere, hizmet merkezlerine kadar her yerde şuan bir hareket var. Biz oraların hepsini kontrol altında tutuyoruz. Bir yerden bir sorun geldiği zaman ben bizzat arayıp soruyorum. Dün bir iddia ortaya atılmış. Araştırdık. Kesinlikle sınavlarımızda şuana kadar gelen bilgilere göre kendi alanlarıyla ilgili soru sorma konusunda komisyonlarımız bir titizlik içerisindeler. Ama bu titizliği göstermeyenler varsa, tekrardan söylüyorum yapmış olduğumuz işi gölgeleyecek hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Bu girişim içerisinde olanlarla ilgili gereğini yapacağız. Bu işi gerçekten önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu iş için ilk günden beri tavrını, kararlılığını ortaya koydu. Bununla alakalı en ufak bir sıkıntılı sürece izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.