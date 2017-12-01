Taşerona kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro tarihi belli mi?

Taşeron işçileri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından sevince boğuldu. Kadrolu pozisyonda çalışmak için hükümetten beklenen müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Peki taşerona kadro ne zaman verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın taşerona kadro açıklamaları...

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Farklı mesleklerde taşeron olarak çalışan milyonlarca işçi, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için taşerona kadro konusunda müjdeli haberi bekliyordu. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden işçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada taşerona kadro düzenlemesi için heyecanla beklenen tarihi verdi. İşte taşerona kadroda son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz" dedi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron çalışanlara yönelik düzenlemenin bir hafta içinde Meclis'e gönderileceğini bildirdi.

Sarıeroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, taşeron işçilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

— Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) November 29, 2017

Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron olarak çalışan emekçi kardeşlerimizle ilgili çalışmamız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda son aşamaya geldi. İnşallah bir hafta içerisinde TBMM'ye göndereceğiz." ifadesini kullandı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin bu hafta içinde tamamlanarak Meclis'e gönderileceğini açıkladığı hatırlatılarak, "Bu düzenleme tüm taşeron işçileri kapsayacak mı? Taşeron çalışanların 'güvencesizlik' endişesi bu sistemle ortadan kaldırılacak mı?" sorusu üzerine Bozdağ, taşeron konusunda hükümet olarak daha önce de önemli iyileştirmeler yaptıklarını hatırlattı.

Bozdağ, "İnşallah bundan sonra, taşeronla ilgili sorunları tamamen kökünden çözen bir yasal düzenlemeyi parlamentoya sevk edeceğiz. Aralık ayının sonu bütçeden sonra ve ocak ayının içerisinde büyük bir ihtimalle bu taşeron konusu Türkiye'de çözülmüş olacaktır. İlgili bakanlarımız çalışıyor. Sayın Başbakanımız başkanlığında koordinasyon toplantıları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla da konunun detayları konuşuldu. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunun gündemine konu gelecektir. Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmesinden sonra da Meclis'e gidecektir. Artık taşeron konusu yoluna girmiş bir konu, takvimi de belli olan bir konu. İnşallah ocak ayı içerisinde taşeron meselesini halletmiş olacağız." dedi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye dair "Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu meseleyle ilgili tartışmaların kamuoyunda devam etmesi hem bizi hem de çalışanları yoruyor." dedi.

Arslan, Çelik-İş Sendikasınca, Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Sendikal Temsil İş Sağlığı ve Güvenliği, Etkili İletişim" konulu seminerde, 15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal ve darbe girişimi olduğunu söyledi.

Yaşanan girişimin bu zamana kadar yaşanan darbelerden ayrılması gerektiğini vurgulayan Arslan, bu durumun Türkiye'nin NATO ve müttefikleri tarafından işgal girişimi olduğunu öne sürdü.

Yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'yi ve bölgeyi korumanın bir sorumluluk olduğunu aktaran Arslan, "Kendi sorunlarımızla mücadele ederken, ülkemizin geleceğini, bölgedeki gücünü ve varlığını da devam ettirecek çalışmalara destek olmamız gerekiyor. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum ama başka da seçeneğimiz yok. Önümüzde zor günler var. Bu zor günlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Arslan, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı öncülüğünde 2014'de taşeron işçilerle ilgili çok önemli yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenlemenin ikinci aşaması için harekete geçildi. Bir hazırlık var. Bize söylenen yılın sonuna kadar taşeron konusundaki hedeflerini yapmak istedikleri. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu meseleyle ilgili tartışmaların kamuoyunda devam etmesi hem bizi hem de çalışanları yoruyor. Düzenlemenin Hak-İş ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda olması konusunda beklentilerimiz var. Uzun yıllardır taşeron işçileri işçi sendikalarında örgütledik. İşçi sendikaları bugün toplu sözleşme, sendikal haklar gibi temel haklarını elde etti. Taşeron sisteminin kamuda sona erdirilmesi ve bütün çalışanların işçi kadrolarında değerlendirilmesi ve istihdam edilmesi talebimiz var. Biz görüş ve önerilerimiz dikkate alınarak bir yasal düzenlemeyi tartışmasız ve bütün kesimlerin üzerinde uzlaştığı modelin hayata geçirilmesini istiyoruz."

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise insanlığın zor bir dönem ve sınavdan geçtiğini söyledi.

Başta İslam coğrafyası olmak üzere, tüm dünyada yaşanan kısır çekişmeler, çatışmalar ve terör olaylarının her geçen gün şiddetini artırarak devam etiğini anlatan Değirmenci, baş döndürücü hızla gelişen teknolojinin beraberinde çalışma hayatında, acımasız sömürü düzenini ve toplumsal yaşamda yozlaşmayı getirdiğini bildirdi.

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Taşerona kadro verilecek mi?