Taşeron son dakika 2017! 2017 Taşerona kadro son durum açıklaması

Taşerona kadro olacak mı? Uzun bir süredir taşeron işçiler bu sorunun yanıtını arıyor. Hükümetin taşeron işçilere yönelik çalışmaları sürüyor. Taşeron işçiler ise hükümetten gelecek müjdeli haberi büyük bir heyecanla beklyor. Bakan Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre 2017'nin içerisinde taşerona kadro için müjdeli haber gelebilir. Peki, taşerona kadro olacak mı? Taşerona kadro ne zaman gelecek? İşte taşerona kadro için son dakika açıklamaları...

TAŞERONA KADRO SON DURUM NE?

Taşerona kadro ile ilgili çalışmalar sürüyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre taşerona kadro için müjdeli haber 2017'nin sonlarına doğru duyurulacak. En geç 2018 yılının başlarında duyurulacağını da sözlerine ekleyen Bozdağ, taşerona kadro ile ilgili bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatının verildiği ve bu çalışmalarda son noktaya gelindiğini açıkladı. Taşeron işçilerin büyük bir heyecanla beklediği taşerona kadro ile ilgili müjdeli haberin son 2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

İşte taşerona kadro ile ilgili açıklamalar;

BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya geldi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." dedi.

BAKAN AĞBAL: TAŞERON KONUSUNU EKK'DA BİR KEZ DAHA KONUŞACAĞIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal 16 Ekim 2017 tarihinde taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) taşeron konusunu bir daha konuşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bizim çalışmalarımızı beraber ele alacağız. EKK taşeron ile ilgili bir çerçeve oluşturacak. Sonra biz bu oluşturulan çerçeveyi Bakanlar Kuruluna taşıyacağız. Hükümet olarak oturacağız, karar vereceğiz. Taşeronun kamuya alınması 'aldım' demekle olmuyor. Bunun birçok parametresi var. Kapsam, istihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri ne olacak? Buradaki taşeron firmaların durumları ne olacak? Birçok parametre var. Biz, Çalışma Bakanlığı ile farklı alternatifleri masaya getireceğiz. Her bir parametre ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Bir taraftan çalışanlarımızın kamuya geçişinin en uygun koşullarını oluştururken, bir taraftan da kamu maliyesi ve kamu hizmet sunumu açısından da bu sistemin en elverişli olmasının yolunu açacağız. Şu ana kadar belediyeler de dahil olacak şekilde teknik çalışmalar yürüdü. Farklı kurumlarda farklı statüler, farklı çözümler var. Bunu da EKK'da ve Bakanlar Kurulunda konuşacağız."

"TAŞERON İŞÇİLİK TARİHE KARIŞMALI"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, taşeron işçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirterek, "Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Ağar, hükümetin gündeminde olan taşeron işçilerle ilgili düzenleme konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Taşeron işçiliğin insan onuruna yakışmayan bir istihdam biçimi olduğunu dile getiren Ağar, kamuda 1 milyona yakın kişinin taşeron şirketler üzerinden çalıştığını ifade etti. Ağar, bu istihdam biçiminin kontrolden çıkarak bugün çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri haline dönüştüğünü söyledi.

Yol-İş'in 53 bine ulaşan toplam üyesinden 12 bininin taşeron işçi statüsünde olduğunu bildiren Ağar, "Hatırlanacağı üzere Karayolları'nda taşeron işçi olarak çalışan üyelerimiz, asıl işi yaptıkları yönünde açtıkları davaları 2010 ve 2011'de kazandı. Yargıtay da mahkemelerin aldığı kararı onayarak bu işçilerin 'Karayollarında asıl işi yaptıklarına ve derhal kadroya alınmalarına' hükmetti. Bunun üzerine gerekli duyarlılığı gösteren hükümet, Karayolları'nda taşerona bağlı çalışan 10 bin işçiyi kadroya aldı. Bu adımın bugün de atılmasını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

"SORUNU BUGÜNKÜNDEN DAHA VAHİM HALE GETİRİR"

Ağar, taşeron işçiler ile ailelerinin gözü ve kulağının hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin taşeron işçilik sorununu çözüme kavuşturma iradesini önemsiyoruz. Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların en kısa sürede nihayete erdirilmesi gerekiyor. Tabii bu yapılırken taşeron işçilerin talep ve beklentileri de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü beklentileri karşılamayan bir düzenleme, var olan sorunu ortadan kaldıramaz."

Önceki hükümet döneminde verilen kadro vaadinin karşılanması gerektiğine işaret eden Ağar, "Taşeron işçilik konusunda günü kurtaran çözüm ve formüller yerine samimi ve sorunu kökten çözen bir düzenlemeye gidilmeli. Asıl iş ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan, işçi işi yapan işçi, memur işi yapan memur olarak kadroya alınmalı. Taşeron işçilik artık tarihe karışmalı." dedi.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin içeriğiyle ilgili medyada bazı haberlerin yer aldığını ifade eden Ağar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin, çözümü kamuoyuyla paylaşmaması nedeniyle ortada birçok iddia söz konusu. Bir iddiaya göre taşeron işçilere özel sözleşmeli personel statüsü verilecek, diğer iddiaya göre devlet bir şirket kuracak, taşeron işçiler bu şirket üzerinden çalışmaya devam edecek. Biz bu iki yönteme de karşıyız. Taşeron işçilerin, devletin kuracağı şirket üzerinden kamuda istihdam edileceği bir model doğru ve kabul edilebilir değil. Böyle bir uygulama bizzat devletin kendisinin taşeron olması anlamına gelir ki bu da sorunu bugünkünden daha vahim hale getirir."

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