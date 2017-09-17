Taşerona kadro Son Durum 2017 - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, konuyla ilgili çalışanlara yeni yıl girmeden cevap vereceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor."

taşerona kadro 2017

taşerona kadro son durum