Taşerona kadro son durum (2017) Taşerona kadro verilecek mi?

Yurt genelinde farklı sektörlerde taşeron işçi konumunda çalışan yüz binlerce taşeron işçisi, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için merak ve heyecanla yetkili makamlardan gelecek olan müjdeli haberi bekliyor. Peki Taşerona kadro verilecek mi? İşte taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Farklı sektörlerde taşeron işçi pozisyonunda çalışan yüz binlerce işçi, kadrolu olabilmek için her gün haberleri takip ediyor ve taşerona kadro konusunda gelişmeleri izliyor. Yapılan son açıklamaların ardından kadrolu olarak çalışmak için yetkili mercilerden gelecek olan haberi bekleyen taşeron işçiler, merakla "taşerona kadro son durum" aramasını internet üzerinde yapıyor.

Taşeron işçilerine kadro verilip verilmeyeceği hakkında net bir bilgi veya net bir tarih henüz yok. Bu nedenle belirsizlik sebebiyle taşeron işçiler günden güne son durumu takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde taşeron işçilerine kadro verilmesiyle ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, " Bu konu da hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." dedi.

BAKAN NACİ AĞBAL'DAN TAŞERONA KADRO KONUSUNDA AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınması konusuyla ilgili, "Teknik çalışmalar hemen hemen tamam. Şimdi her alternatifin, farklı olabilecek alt detayların ortak bir çözüme dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Taşeron konusunda Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Burada önemli olan EKK ve Bakanlar Kurulunda nihai olarak verilecek kararlardır" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yıl sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ağbal, torba yasa tasarısında Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Kurumlar Vergisinde yapılan düzenlemenin, ortaya çıkan açığı telafi etmeye yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, geçen cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda maddeler görüşülürken alınan tedbirlerin bütçeye etkileri konusunda komisyon üyelerinden bilgi talebi geldiğini belirterek, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen kamu dengelerini sağlamak üzere torba yasayla uygulamaya konulacak düzenlemelerin mali etkileri konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda etraflıca değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: "15 SENEDİR HİÇ BU KADAR UMUTLU OLMADIM"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçi sorununun yıl sonuna kadar çözüleceğinden umutlu olduğunu belirterek, "Ama işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olması gerekiyor. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bu" dedi.

Atalay, Demiryol - İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, taşeron işçi sorunuyla ilgili olarak, "Taşeronun yıl sonuna kadar biteceğini kamuoyu biliyor. 1 milyona yakın ailesiyle birlikte 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların sıkıntıları devam ediyor. Bu sene bitmeden bu sıkıntıların çözüleceğiyle ilgili bütün devlet yetkilileri açıklamalar yapıyor. Bende bu konudan çok umutluyum. Yıl sonuna kadar taşeronun biteceği kanaatindeyim. Ama biterken işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olması gerekiyor. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bu" diye konuştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaları takip eden taşeron işçiler, taşerona kadro verilip verilmeyeceği konusunda gelecek olan net açıklamayı bekliyor. "Taşerona kadro son durum" şeklinde internet üzerinde arama yapan ve taşerona kadro müjdesini bekleyen yüz binlerce işçi, bekleyişini sürdürüyor.

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