AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan son dakika taşeron açıklaması

Taşeron işçileri, son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro düzenlemesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Taşerona kadro konusunda Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmıştı. Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında taşeron konusunda "3 kademeli bir çalışmadan söz ediyoruz. Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı çalışmayı bitirdikten sonra MYK'ya sundular.
Bakanlar Kurulu ve Meclis, AK Parti grubu son değerlendirmeleri yapıp bir hafta içinde adımlar atılacak. Uzun bir süreden beri taşeron yasasını bekleyenleri mutlu edecek bir düzenleme olacak bu." ifadelerini kullandı.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, taşeron işçilerle ilgili düzenleme konusunda da "Daha önce de söyledim. Taşeron konusu, eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulumuza gelmedi ama muhtemelen önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Bakanlar Kurulu'na gelebilir.
Bütçe görüşmeleri sırasında veya sonrasında Parlamentoya sevk edilecek. Cumhurbaşkanımız da geçen açıkladı. Parlamento, taşerona ilişkin yasayı çıkarmadan, bu bütçeden sonra her sene verdiği arayı vermeyecek, önce bu yasayı çıkaracak, sonra ara verecek. Onun için bu konu artık sona geldi, hayırlı olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.