AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan son dakika taşeron açıklaması

Taşeron işçileri, son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro düzenlemesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Taşerona kadro konusunda Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmıştı. Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında taşeron konusunda "3 kademeli bir çalışmadan söz ediyoruz. Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı çalışmayı bitirdikten sonra MYK'ya sundular.

Bakanlar Kurulu ve Meclis, AK Parti grubu son değerlendirmeleri yapıp bir hafta içinde adımlar atılacak. Uzun bir süreden beri taşeron yasasını bekleyenleri mutlu edecek bir düzenleme olacak bu." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, taşeron işçilerle ilgili düzenleme konusunda da "Daha önce de söyledim. Taşeron konusu, eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulumuza gelmedi ama muhtemelen önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta Bakanlar Kurulu'na gelebilir.

Bütçe görüşmeleri sırasında veya sonrasında Parlamentoya sevk edilecek. Cumhurbaşkanımız da geçen açıkladı. Parlamento, taşerona ilişkin yasayı çıkarmadan, bu bütçeden sonra her sene verdiği arayı vermeyecek, önce bu yasayı çıkaracak, sonra ara verecek. Onun için bu konu artık sona geldi, hayırlı olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.