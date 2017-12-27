Taşerona kadro konusunda yaklaşık 1 milyon işçinin bekleyişi sona erdi ve yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, taşeron işçilere kadro verildi. Konuyla ilgili dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, taşeron işçilerin kadro başvurusu için tarih belli oldu. Öte yandan Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapacağı ziyaret öncesinde bir gazetecinin taşeron sorusu üzerine açıklamada bulundu. Peki taşerona kadroda son durum ne? İşte taşerona kadroda son dakika gelişmeleri...
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SON DAKİKA TAŞERON AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bulunacağı resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin "Bazı sendika yöneticilerinin 'sendikamıza üye olmazsanız kadro alamazsınız' yönünde ithamlarda bulunduğu iddia ediliyor. Sizin bu iddialara ilişkin yanıtınız olur mu?" sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi.
Başbakan Yıldırım, "Bildiğiniz gibi taşeron meselesi son birkaç yıldır ülkemizin gündeminde. Bu sorunları çözeceğimizi ifade etmiştik ve nihayet bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon civarındaki kamuda alt işveren bünyesinde çalışan kardeşlerimiz, devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleri ile karar vereceği bir iştir. Hiçbir şekilde bir zorlama, bir yönlendirme söz konusu olmaz ve bu konuda bir özel gayret içerisinde olanlara da hiçbir müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.
TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride taşerona kadro başvurusu hakkında detaylar verildi. İşte taşeron kadro başvurusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri;
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.
İŞTE TAŞERON İŞÇİLERİN YAPMASI GEREKENLER
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