Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşerona kadro müjdesini vermesinin ardından başlayan taşerona kadro süreci, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 696 sayılı KHK ile resmen yürürlüğe girdi ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçi kadrolu pozisyona geçmek için gün saymaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yayınladığı yazılı açıklamada taşeron işçilerin kadrolu pozisyona geçmesi için yapacakları başvuru hakkında bilgi verildi. İşte taşerona kadroda son gelişmeler.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Çarşamba sabahı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bulunacağı resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Bazı sendika yöneticilerinin 'sendikamıza üye olmazsanız kadro alamazsınız' yönünde ithamlarda bulunduğu iddia ediliyor. Sizin bu iddialara ilişkin yanıtınız olur mu?" sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, "Bildiğiniz gibi taşeron meselesi son birkaç yıldır ülkemizin gündeminde. Bu sorunları çözeceğimizi ifade etmiştik ve nihayet bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon civarındaki kamuda alt işveren bünyesinde çalışan kardeşlerimiz, devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleri ile karar vereceği bir iştir. Hiçbir şekilde bir zorlama, bir yönlendirme söz konusu olmaz ve bu konuda bir özel gayret içerisinde olanlara da hiçbir müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili, "IMF'ye, Dünya Bankası'na ve diğer uluslararası kuruluşların ülkemize ve ülkelere dayatılan bu yaklaşımlarına bir meydan okumadır. Artık Türkiye, kamu kurumlarında ve yerel yönetimde taşeronuygulamasını yasaklamıştır. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin endüstri ilişkileri sisteminde ve çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en büyük reformdur." dedi.

Arslan, Hak-İş Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin kamuda kadroya geçirilmesi için Konfederasyon olarak uzun yıllardır mücadele verdiklerini, asıl ya da yardımcı iş ayrımı yapmadan taşeron işçileri Hak-İş bünyesinde örgütlediklerini söyledi.

Bu çalışmalarının sonucu olarak kamudaki 400 ila 450 bin arasındaki taşeron işçiden 300 bininin Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Bu başarı için bütün sendikalarımızı tebrik ediyorum. Bu işçilerin gelecekle ilgili kaygılarını giderme konusunda, onların beklentilerinin hayata geçirilmesi konusunda, onların umutlarını diri tutma adına büyük bir mücadele verdik. Sendikal çalışmalarımızın önemli bir kısmını taşeron işçiler aldı. Biz bu çalışmaları taşeron işçilerin sadece ve sadece dualarını almak için yaptık.

Önümüze çıkartılan her türlü engele rağmen onlara, 'Asla vazgeçmeyeceğiz, mücadeleden geri adım atmayacağız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız ve mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.' dedik. Onlara her zaman umut olmaya çalıştık. Taşeron işçi kardeşlerimiz, ne olduğu belirsiz 'özel sözleşmeli personel' statüsünün gündeme geldiği kritik süreçlerde bile asla Hak-İş'ten umudunu kesmedi, bize inanmaya devam etti. Biz güvenle bugünlere geldik. Son yapılan düzenlemeyle yaptığımız mücadelenin, ortaya koyduğumuz performansın ve uzun yıllara dayanan bu çabalarımızın büyük ölçüde sonuç verdiğini görüyoruz."

TAŞERON KADRO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 milyon taşeron işçi, yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadrolu pozisyonda çalışmaya başlayacak. Yayınlanan KHK sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron işçilerin kadro başvurularının nasıl yapacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzerebaşvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

2- Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

3- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

4- Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları ALT İŞVEREN ŞİRKETLERE DEĞİL, istihdam edilecekleri KURUMLARA BAŞVURACAKLARDIR.

5- Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

6- İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

7- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİMİZİN, ÇALIŞTIKLARI ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR UYGULAMA KHK’DA YER ALMAMAKTADIR.

8- 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

9- İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR.

10- Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

11- Alt işveren işçilerimizin, bu kapsamda çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

12- Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."

TAŞERON

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Taşeronda son durum

Taşerona kadroda son dakika

Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro başvurusu