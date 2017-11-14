Taşerona kadro müjdesi! Bakan Ağbal'dan son dakika taşerona kadro açıklaması!

Taşeron pozisyonunda çalışan ve hükümetten bir süredir kadro müjdesi bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde de sık sık gelişmeleri takip etmek adına "taşerona kadro" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. Peki taşerona kadro gelecek mi? Taşerona kadroda son durum ne? İşte taşerona kadro konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ve detaylar.

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro konusu, milyonlarca taşeron işçisinin kadrolu pozisyona geçebilmesi için araştırdığı bir konu. İnternet üzerinde konuyla ilgili sık sık "taşerona kadroda son durum" ve "taşerona kadro" aramalarını yapan vatandaşlar, yapılan açıklamaları da takip ediyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? İşte son açıklamalar ve gelişmeler...

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemenin yılbaşından önce çıkması için Hükümet olarak bir iradelerinin olduğunu belirterek, "Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ana kadar 22,5 milyar lira tahsilat yaptıklarını, taksitlerin devam ettiğini aktardı.

Bakan Ağbal, 7020 sayılı yapılandırma yasası kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdıklarını ve şu ana kadar 1,6 milyar liralık tahsilat yaptıklarına işaret ederek, bunda da taksitlerin devam ettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar bu iki kanun kapsamında ve gümrük, SGK ile diğer kurumların alacaklarından 31 milyar lira tahsil edildiğini belirten Ağbal, "Tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz. Bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız." ifadesini kullandı.

CHP, TAŞERON ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "(Taşerona kadro) deniliyor ama ne olacağı belleği değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün ortak değerleri olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün kurucu liderleri olduğunu belirten Ağbaba, "Atatürk'ü kimseyle karşılaştırıp, ölçtürmeyiz. Atatürk'e bağlılık sadece sevmekle olmaz, onun değerlerini sevmekle, onun getirdiği ilkeleri savunmakla, onları geliştirmekle olur." dedi.

Türkiye'deki eğitim sistemini de eleştiren Ağbaba, sistemin "imam hatipleştirmenin" üzerine kurulduğunu savundu.

Ağbaba, taşeronda çalışanların kamuda istihdamına ilişkin konunun da gündemde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan taşeron için çalıştay düzenliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeron işçi dernekleri, taşeron işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bununla ilgili paydaşlarla görüştükten sonra önerimizi hem kamuoyu hem de hükümetle paylaşacağız. Her gün bir şey çıkıyor, 'taşerona kadro' deniliyor ama ne olacağı belli değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor."

Ağbaba, kayısıyla ilgili sorunlarının araştırılması için komisyon kurulması gerektiğini de söyledi.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşların kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacaklarını söyledi.

Sarıeroğlu, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız."

Son 10 yılda 6,5 milyon kişiyi işe yerleştirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 5,2 oranında büyüme oranına sahibiz. Bu büyüme oranının istihdama yansıması için elimizden geleni yağacağız. İŞKUR çok önemli bir kurum. 2002'de 20 bin kişiyi işe yerleştirmiş. Ekim ayındaki rakamları aldım 900 bin kişiyi işe yerleştirmiş. Türkiye'nin gelişimini bu rakamlardan görebiliriz. Son 10 yılda 8 milyon kişi iş gücü piyasasına girmiş bunun 6,5 milyonuna iş bulmuşuz. Bunun da 3,5 milyonu kadın. Bu rakamlar neredeyse bir Avrupa Birliği ülkesinin nüfusuna denk. Bu rakamlarla ilgili manipülasyon yapmaya çalışıyorlar ama kim ne derse desin rakamlar nettir. Türkiye 10 yılda 6.5 milyon insana istihdam sağlamıştır. İstihdam seferberliği kapsamında son 1 yılda 1 milyon 300 bin kişiye istihdam yaratmıştır. Bu yerilecek değil alkışlanacak bir performanstır. Dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir."

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