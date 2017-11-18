Taşerona kadroda son durum: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan flaş taşeron açıklamaları

Yurdun dört bir yanında çeşitli mesleklerde taşeron konumunda çalışan ve kadro bekleyen işçiler, son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro verilmesi konusunu araştırıyor. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir açıklama yapmış ve taşerona kadro için tarih vermişti. Öte yandan bugün de CHP'nin Taşeron İşçilik Çalıştayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Peki taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadroda son durum ne? İşte detaylar.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM NE?

Taşerona kadro bekleyen milyonlarca taşeron işçisi, son günlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İnternet üzerinde sık sık taşerona kadro konusunu araştırmak için "taşerona kadroda son durum" ve "taşerona kadro" aramalarını yapan vatandaşlar, taşerona kadro verilip verilmeyeceğini araştırıyor. İşte taşerona kadro konusunda yapılan son açıklamalar...

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürolarınca düzenlenen "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçinin bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.

"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir." diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyledi.

Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret bin 400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. Bin 400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."

Çalışanın hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin örgütlenme hakkından mahrum olduğunu savundu.

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı haklarının yasal olarak bulunduğunu ancak fiilen bu hakkın olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Aynı iş yerinde sürekli çalışıyorlar, bir bakıyorsunuz sürekli firma değişiyor. Bunlar kıdem tazminatı haklarını alamıyorlar. İnsan haklarına aykırıdır. Hukuku arkadan dolanıyorlar ve işçilere kıdem tazminatını vermemek için her türlü yolu deniyorlar." dedi.

Taşeron işçinin hakkını arayamadığını belirten Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin sendikalaşma hakkı olması gerektiğini ifade etti.

Sorunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları da olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bütün bunların üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

Taşeron işçilere kadro verilmesinden mutlu olacaklarını, "Kadro vereceğiz" denildiğini, ancak çok sayıda kamu kuruluşuna "Taşeron sözleşmelerini 3 yıl yapacaksınız" şeklinde yazılar gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Yılbaşına kadar kadro verecekseniz, bu yazıları niye yazıyorsunuz? 'Üç yıllık taşeronsözleşmesi yapın' diye bu yazıları niye yazıyorsunuz? Sanıyorlar ki bizi kandıracaklar. Bizi asla kandıramayacaklar. Taşeron işçisi kadro alıncaya kadar bunun mücadelesini yapacağız." diye konuştu.

Birlikte mücadele edildiğinde herkesin hakkını alacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü olduğunu savunarak, son 15 yılda 18 bin 418 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, hayatını kaybedenlerin çoğunun sendikasız veya taşeron işçi olduğuna işaret etti.

Örgütlenme konusunda da toplantı yapılmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbe hukukunun sendikalar üzerine getirdiği örgütlenme yasaklarının kaldırılması ve bunun mücadelesinin yapılması gerektiğini, sosyal devletin, çalışılabilecek ortamı yaratmak ve iş bulmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

"Bize bağlı belediyelerde taşeron işçilerin sendika kurmalarına hiçbir engel çıkarmadık." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda da en az net 2 bin lira olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"'Bu parayı nereden bulacağız' diye yine bir gürültü kopacak biliyorum. 'Memleketimi batıracaksınız, işçiye 2 bin lira verilir mi?' diyecekler. Ben bunu da biliyorum. Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç faiz lobisine, sayısı 10'u geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 145 milyar dolar. Bir avuç faiz lobisi, çoğu da Londra'da. Bunlara para buluyorsun, bu faizi veriyorsun. Oturuyorlar, ellerinde viski kadehi, ayak ayak üstüne atıyorlar, paraları getiriyorlar, yüksek faizi alıyorlar, keyiflerine bakıyorlar."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın kesilerek, taşeron işçiye hak ettiği, kadronun ve paranın verilmesi gerektiğini söyledi.

"Biz faizlerden şikayetçiyiz" denildiğini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük faizi ödüyorsunuz, ödediğiniz faizden şikayet ediyorsunuz. O zaman bırakın hükümeti. Bırakın hükümeti, göreceksiniz işçi nasıl geçinir, taşeron işçisine kadro nasıl verilir, Türkiye'ye huzur nasıl gelir, insanlar barış içinde, kendi ülkelerinde bayraklarının altında nasıl onurla yaşarlar bunu göstermek istiyoruz. Faizden şikayet etmek, Merkez Bankasından şikayet etmek... Merkez Bankası başka bir ülkenin Merkez Bankası mı? Merkez Bankasına atamayı siz yapmadınız mı? Faizden şikayet ediyorsun, hocaları bir Kanun Hükmünde Kararname ile kapının önüne koyuyorsun, bir Kanun Hükmünde Kararname ile fabrikaları kapatıyorsun, bir Kanun Hükmünde Kararname ile gerekirse sendikaları kapatabilir yarın sabah. Peki Kanun Hükmünde Kararname ile faizi sıfırla kardeşim. Elinden tutan mı var?"

Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, gelecek nesillere güzel bir Türkiye'nin bırakılması gerektiğini, çalışan, üreten ve emek harcayan bir işçi olan taşeron işçinin haklarını teslim etmenin 80 milyonun ortak görevi olduğunu vurguladı.

Çalıştayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız da birer konuşma yaptı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron konusu sene sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM'de görüşülen Plan Bütçe Komisyonu kapanışında taşeron düzenlemesine ilişkin açıklamasında, "10 gün içinde çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Basında "10 gün içinde çalışmanın Meclis'e gelmesi" yönünde bir ifadenin yer alması üzerine, bakanlık böyle bir durumun söz konusu olmadığını, taşeron konusundaki çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanlar Kurulu, milyonlarca işçi ailesini doğrudan etkileyen taşeron uygulamasının adil ve kalıcı şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasını, bu kapsamda, kamu kesiminde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini belirtti.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu başkentte toplandı.

Kamuoyunda taşeron işçi olarak adlandırılan alt işverenlik uygulamasının, 6552 sayılı yasayla bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da çalışma hayatını olumsuz etkileyen, ayırımcılığa ve kuralsızlığa yol açan bir istihdam biçimi olmaya devam ettiği aktarılan bildiride, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kamuda halen birçok iş yerinde asıl iş, taşeron aracılığıyla yapılmaktadır. Bu uygulama özel sektör işverenlerini de cesaretlendirmektedir. İşçi olarak çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakları korunarak düzenleme yapılması esas olmalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, milyonlarca işçi ailesini doğrudan etkileyen taşeron uygulamasının adil ve kalıcı şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etmektedir. Bu kapsamda, kamu kesiminde çalışan taşeron işçileri belirsiz süreli iş kapsamına (kadroya) alınmalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu, geçici işçilik konusunda da kalıcı bir çözüm talep etmektedir. Taşeron düzenlemesi yapılırken, kamuda çalışan geçici işçilerin sorunu da kapsama alınmalı, işçiler arasında ayırım yapılmamalıdır."

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Taşerona kadro verilecek mi?

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