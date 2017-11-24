Taşerona kadroda son durum ne? İşte taşerona kadroda yeni gelişmeler!

Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçileri, büyük heyecanla yapılan açıklamaları takip ediyor. Taşerona kadro konusunda geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamaları takip eden taşeron işçileri, taşerona kadrodaki son durumu araştırıyor. İşte taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmeler...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçilerinin büyük heyecanla ve umutla beklediği kadro müjdesi için bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapılmış ve taşerona kadro konusunda işçiler umutlanmıştı. Peki taşerona kadro verilecek mi? İşte yaşanan son gelişmeler...

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçi uygulamasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin taşeron düzenlemesindeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." yanıtını verdi.

CHP'DEN TAŞERON İŞÇİLİK ÇALIŞTAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin, "Biz güçlü, itibarı olan bir devletiz. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Türkiye'ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürolarınca düzenlenen "Taşeron İşçilik Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, toplantının doğrudan kendisini ilgilendirmediğini, bir taşeron işçisi olmadığını söyledi.

Türkiye standartlarına göre iyi bir aylık aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Aylığı da sizler ödüyorsunuz. Eğer bunun bilincinde olursak emeğiyle geçinenlerin hak ettikleri parayı almaları için mücadele etmemiz zorunludur." diye konuştu.

Taşeron konusunda ilk çalışmayı emekli olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatının kayıt dışı ekonomiyle ilgili özel ihtisas komisyonunda başkanlık yaparak başladığını bildiren Kılıçdaroğlu, taşeron işçiliğin 2000'li yılların başında özel ihtisas raporunda ilk kez ele alındığını belirtti.

Milletvekili olduktan sonra 2003'te Türkiye'de kaç tane taşeron işçinin olduğunu öğrenmek için soru önergesi verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, o dönemde kamuda çalışan kadrolu ve kadrosuz işçilerin bildirildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, taşeron işçiliği, "21. yüzyılın bir ayıbı" ve "köle, emek ticareti" olarak nitelendirdi.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin taşeron işçilere yönelik çalışmasının kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, ''Kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro tahsisi bir paket olarak çıkarılmalı'' dedi.

Memur-Sen Tokat İl Divan Toplantısı için Tokat'a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hükümetin şu anda taşerona güvence anlamında bir çalışma taslağının olduğunu belirten Yalçın, "Hükümet, Çalışma Bakanlığı aracılığıyla bu konuya ilişkin bir çözüm arayışını sonlandırmak üzere. Bunun taşerona kadro başlığıyla sunulması çok doğru değil. Bunun kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro başlığıyla sunulmasI doğru olandır; çünkü kamudan sadece taşeron çalışanı arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi yok. Aynı zamanda 3'üncü dönem toplu sözleşmede imza altına alınmış olaN 4C'lilerin, 4B'lilerin, memur işi yapan ama işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerin toplu sözleşme süresi dolmadan, 31 Aralık 2017 olmadan netleştirilmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Çalışma hayatının karmaşık hale getirilmekten kurtarılmasını istediklerini ifade eden Yalçın, ''O yüzden 4A, 4B, 4C, 4D, 4E gibi alfabenin bütün harflerini bir istihdam biçimine dönüştürmek yerine 'memur işçi' başlığıyla 4A ve 4D şeklinde bu işi toparlamak doğru olandır. Her sorun ortaya çıktığında yeni bir harf eklemek kolay gibi gözükse de çalışma hayatını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bunu kamuda güvence bekleyen, istihdam biçiminden rahatsızlık duyanların tamamının rahatsızlıklarını giderecek, çalışana kadro anlamında tamamını kuşatacak bir paket halinde çıkarın diyoruz ve bunu bugün Tokat'tan bir kez daha yineliyoruz" dedi.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Mahmut Arslan, Gaziantep'te, 'Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu' projesinin kapanış toplantısı ve ödül törenine katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmeleri gerektiğini de ifade ederek, "Taşeronişçi pozisyonunda çalışan emekçi kardeşlerimizin taleplerimizin karşılanmasını, kamuda kadrolu işçi statüsünde istihdam edilmelerini istiyoruz.

Taşeron işçilerinin sorunlarının konuşulacağı işçi örgütü, işçi sendikaları konfederasyonu, üyelerinin yarısından fazlası taşeron işçilerden oluşan ve sendika üyesi 390 bin taşeron işçisinin, 330 binini temsil eden Hak-İş'tir. Masa başında konuşarak iletişim kurarak gerginlik yaşamadan çözülmesini umuyoruz" diye konuşu. Konuşmaların ardından proje kapsamında düzenlenen ödüller verildi.

TAŞERON

taşerona kadro

Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro verilecek mi?

taşerona kadro geliyor mu