Taşerona kadroda yeni gelişme! HAK-İŞ'ten açıklama geldi

Taşeron işçilerinin büyük bir umutla bu konuda yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Hükümetten gelen açıklamalara göre taşerona kadro konusunda çalışmalar sürüyor ve kısa bir süre içerisinde bu konu neticelenecek. Konu ile ilgili çeşitli kesimlerden açıklamalar gelirken, son açıklamayı HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptı.

TAŞERON SİSTEMİ DEVREDEN ÇIKARILSIN

Arslan, taşeron sisteminin devreden çıkarılmasını ve tüm taşeron çalışanların kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesini istediklerini söyledi.

Arslan, 2014 yılında konfederasyon olarak büyük bir kampanya başlatarak binlerce taşeron işçinin sendikalara üye olmasını sağladıklarını anlattı. Ardından ilk kez taşeron işçilerin toplu sözleşme yapabilmelerinin önünün açıldığını dile getiren Arslan, kıdem tazminatı başta olmak üzere birçok hakkın güvence altına alındığını, tüm bunların da taşeron işçiler için tarihi birer adım niteliği taşıdığını kaydetti.

Daha sonraki süreçte ise taşeron işçilere kadro verilmesini istediklerini ancak bu sürecin istedikleri şekilde ilerlemediğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla taşeron sorununun çözümü için hükümet yeniden çalışma başlattı. Bu çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaların içinde şu an biz yokuz. HAK-İŞ'in nasıl çözüm beklediğine dair öneri istenmedi. Hükümet kendi çalışmasını yapıyor. Biz bu çalışmalara desteklemek ve katkı sağlamak istiyoruz. Beraber çalışalım istedik, hükümet isterse oturur gereken desteği sağlarız. Ama hükümet kendisi bu çalışmayı yapmak istiyorsa, bizim bazı taleplerimiz var. Taşeron sistemi artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Taşeron sistemi kamuya büyük maliyet getirmekte, işletmelerimize büyük sıkıntılar getirmekte, çalışanları mağdur etmekte. O nedenle biz taşeron sisteminin devreden çıkarılmasını, tüm taşeron çalışanların kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesini istiyoruz. Bunun yapılması durumunda hükümetin çalışmalarına destek oluruz."

TAŞERON ŞİRKETLERDE 330 BİN ÜYEMİZ VAR

Sorunun çözümü için her zaman destek vermeye hazır olduklarına işaret eden Arslan, arzu etmedikleri bir durum oluşması halinde de karşı çıkacaklarını kaydetti.

Sendika olarak taleplerinin gayet açık olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Biz on yıllardır bu işçileri örgütledik, sendikaları örgütledik. Bunlar bizimle beraber mücadeleye başladı. Taşeron şirketlerde 330 bin üyemiz var. Bu arkadaşlarımızın sendikalardan koparılmasını istemiyoruz. Sendikal mücadeleye işçi sendikalarında devam etmelerini, toplu sözleşme, kıdem tazminatı, ikramiye gibi hakları başta olmak üzere haklarının saklı kalmasını istiyoruz. Çabamız bu. Bunu yaparken de hükümetimizle diyalog içindeyiz. HAK-İŞ olarak tecrübemiz var, sorunun böyle çözülebileceğine inanıyoruz. Taşeron meselesini biliyoruz, bu kesimin örgütlü olduğu büyük bir kesimiz. O zaman bizim istediğimiz çözümü hep birlikte gerçekleştirmeliyiz."

Arslan, bu yöndeki taleplerinin tamamını hükümet yetkililerine bildirdiklerini, sorunun köklü şekilde çözüleceğine inandıklarını ifade etti.

Arslan, hükümetin sorunun çözümüne ilişkin çabalarını desteklediklerini belirterek, "Hükümet programında olmamasına rağmen konunun yeniden gündeme getirilmesi ve hemen yıl başında nihayete erdirilmesine yönelik çalışmaları takdir ediyoruz. Umarım çözüm de bizim önerdiğimiz gibi bir çözüm olur. Onun için elimizden geldiği kadar katkı ve destek vermeye çalışacağız." diye konuştu.

BAKAN AĞBAL'DAN TAŞERON İŞÇİ AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Taşeron konusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceğiz, onun dışında bir düzenleme tasarısı şu anda söz konusu değil." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni bir "torba yasa" tasarının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, "Kendi aramızdaki değerlendirmelerde farklı konuları içeren bir torba yasa yapılabilir mi diye bir değerlendirmemiz olmuştu ama şu anda o değerlendirmemiz geçerli değil." ifadesini kullandı.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ağbal, taşeronkonusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

Ağbal, bunun dışında bir düzenleme tasarısının şu anda söz konusu olmadığını, taşeronla ilgili çalışmaları ihtiva eden bir düzenleme geleceğini kaydetti.

Buna ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını, maddelerle ilgili çalışmaların da belli bir noktaya geldiğini anlatan Ağbal, "Dolayısıyla kritik konularda karar oluşturulması lazım. Onları da herhalde yakın zamanda yapıp bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BEKİR BOZDAĞ'DAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçi uygulamasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin taşeron düzenlemesindeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." yanıtını verdi.

TAŞERON

taşerona kadro

Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro verilecek mi