Yüz binlerce taşeron işçi, taşerona kadro düzenlemesi kapsamında ilk önce başvurularını yaptı, sonrasında da sınavlara katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte işçiler kadrolu pozisyona geçmeye başladı. Öte yandan taşeron işçilere bir de promosyon müjdesi verildi. Peki taşeron promosyon ücreti ne kadar?

TAŞERON PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

"YAPILAN YOL DEĞİL, YAPILMAYAN 5 METRE KONUŞULUR"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT'lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." diye konuştu."