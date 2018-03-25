Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." dedi.

Atalay, taşeron işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, kadro düzenlemesinin bu sorunun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Taşerona kadro düzenlemesini olumlu bulup desteklediklerini ama eksik yönlerini de her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Ergün Atalay, şunları kaydetti:

"Bu eksikliklerin başında, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil."

"YAPILAN YOL DEĞİL, YAPILMAYAN 5 METRE KONUŞULUR"

Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT'lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." diye konuştu.

Hükümetin KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlarla ilgili düzenlemeyi biran evvel kamuoyuyla paylaşmasını da isteyen Atalay, "100 kilometre yol yapıp 5 metresini eksik bırakırsanız, herkes yaptığınız yolu değil, yapılmayan 5 metreyi konuşur. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır. Bu yapılmadığı sürece maalesef yapılan düzenleme, kadroya alınmayanlarla anılıp durur." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Başbakan Yıldırım, "Buradaki (KİT'ler) çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında." dedi.

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz dönemlerde Ankara'da bir otelde düzenlen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM'deki AK Parti Grubu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı sunuma ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, sunumda en son taşeronlarla ilgili çıkarılan düzenlemenin detaylarının anlatıldığını belirtti.

Ayrıca milletvekillerinin sorularının da cevaplandırıldığını dile getiren Yıldırım, düzenlemenin kapsamı, uygulamanın nasıl olacağının bütün detaylarıyla anlatıldığını söyledi.

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde (KİT) taşeron olarak çalışanların kadroya alımlarına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"KİT'ler, aynı şirketler gibi, müdebbir tüccar, basiretli tüccar esasına göre üretim yapan kuruluşlar. Dolayısıyla buradaki çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında, bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Öncelikli olarak bu kadrolardan onlar yararlanmış olacak. Oradaki sorun da çözülmüş olacak. Bu, etap etap gerçekleşecek."

Bu sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Yıldırım, "Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak." ifadesini kullandı.