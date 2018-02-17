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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile, taşerona kadro düzenlemesindeki son durumu aktardı. Sarıeroğlu "Şu ana kadar İncelemesi yapılan başvuru sayısı 715 bini geçti. Şu an incelemeler devam ediyor" dedi.