Taşerona kadro için beklenen gün bugün! Taşeron işçiye kadro düzenlemesi için başlatılan çalışmalar için son güne gelindi. Kadro başvurularının ardından sınavlara katılan taşeron işçiler, bugün kesin listelerin asılmasıyla birlikte kadro hakkı kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecek. İşte detaylar...

TAŞERON SONUÇLARINI GÖSTEREN KESİN LİSTELER ASILIYOR

Taşeron kadro sonuçları bugün tamamen belli olacak. Kadroya geçmeye hak kazanan işçilerin kesin listesini gösteren taşeron listeleri, bugün asılacak ve işçiler bu listeleri kontrol edecek. İşçiler, çalıştıkları kurum yoluyla taşeron sonuçlarını gösteren kesin listeleri görebilecek.

TAŞERON İŞÇİYE PROMOSYON MÜJDESİ

Kadroya geçiş yapan taşeron işçilere bir müjde daha verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçen işçilere promosyon verileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.