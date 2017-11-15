Taşerona kadro verilecek mi? Bakan Sarıeroğlu'ndan son dakika taşerona kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.

Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Taşeron konusunda hafta sonu açıklama yaptık. Biz ilk günden itibaren bu konuya ilişkin yaklaşımımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konunun nasıl derin bir konu olduğunu, farklı ayakları olduğunu taşeron çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Göstermiş olduğunuz gayrete taşeron kardeşlerimizin de aynı şekilde karşılık vereceğine inanıyorum."

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