Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyükşehirlerde şiddetli yağışın neden olduğu taşkın ve sel felaketlerine karşı “yağmur bahçesi” üzerinde çalışıyor. Bakanlık yerleşkesinde 2 örnek yağmur bahçesi kuruldu. Suyu toplayarak, üzerindeki bitkiler yoluyla filtreleyen yağmur bahçeleri, kirliliği yüzde 30’a kadar temizliyor.

Yağmur bahçelerinin maliyeti, 5 ile 10 bin TL arasında değişiyor. ABD New York’ta 12 bin yağmur bahçesi olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e yaptığı açıklamada, “Özellikle karayollarında refüjlere yapılabilir. Böylece yağmur suyu kanalizasyona karışmaz, toprakla buluşur. Çok büyük taşkınları engellemez ama sel felaketlerini minimize eder. Belediyelere de ‘Şehrinizde şu noktalara yağmur bahçesi yapabilirsiniz’ diye çağrı yapacağız” dedi.

Öztürk, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Yağmur bahçeleri; yağmur suyunun, üzerinde bitkilerin yetiştiği sığ çukurlara yönlendirilmesi prensibine göre çalışıyor. Suyun akış yönüne göre derin olmayan eğimli bir çukur kazılarak bahçe yapılıyor. Tabanına çakıl ve suyu yavaşlatan topraklar, üzerine ağaç kabukları seriliyor. Üstüne bitki ve çiçekler ekiliyor. Yağmur suyunun fazlalığını alması için baca yapılıyor. Aşağı doğru akmasını istiyorsanız kenarlarına membran koyuyorsunuz. Yağmur suyu kanalizasyona karışmıyor, şehre estetik katıyoruz.”

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