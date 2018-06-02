Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son dönemde birçok kentte görülen yoğun yağışların ve sellerin sağlığı tehdit edebileceğine dikkat çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Prof. Dr. Ceyhan, “Yağmur yağdığı an biriken suda bir sorun yok ancak kanalizasyonların tıkanıp taşması tehlikelere yol açabilir” dedi.

Ceyhan, henüz bir salgın hastalığın görülmediğini ancak tifo, dizanteri, kolera, çocuk felci, hepatit A, sarılık gibi hastalıkların gündeme gelebileceğini belirterek, “Birkaç hafta sonra karşılaşabiliriz. Şu an önlem almak için çok önemli bir dönem” diye konuştu.

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