Mersin'in Tarsus ilçesinde yol çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılarak restorasyonu yapılıp turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası, farklı oluşumları ve birbirinden etkileyici galerileriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre köklü geçmişiyle tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tarsus'ta, 2006 yılında Taşkuyu Mahallesi'nde belediye işçilerince yapılan yol çalışmalarında beklenmeyen bir durum ortaya çıktı.

Çalışmalar sırasında tesadüfen tespit edilen ve farklı oluşumlara sahip olan mağara, Tarsus Belediyesince koruma altına alındı. Belediye ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılında restorasyon çalışması başlatılırken, mağara Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun kararıyla 2014'te turizme kazandırıldı.

İlçenin yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısında bulunan ve Taşkuyu Mağarası adıyla ziyarete açılan yapı, deniz seviyesinden 214 metre yükseklikte bulunurken, içerisindeki sıcaklık 20 ila 24 derece arasında değişkenlik gösteriyor.

Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada, sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin etkileyici örnekleri yer alıyor.

"Yedi Uyurlar Mağarası" olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağarada, putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçan 7 gencin adını taşıyan galeriler de bulunuyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilen mağara, dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmaların katkısıyla da fotoğraf tutkunlarının özel ilgisini çekiyor.

Mağara, gelin ve damatların düğün öncesi fotoğraf çektirdiği mekanlar arasında öne çıkıyor.

"BÜYÜLEYİCİ BİR HAVASI VAR"

Adana'dan mağarayı görmeye gelen Buse Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve turistik yerleri gezmek için Tarsus'a geldiklerini söyledi.

Mağaranın tesadüfen bulunduğunu duyduklarını aktaran Güldoğan, "Burayı çok etkileyici buluyorum. Enteresan görüntüye sahip, büyüleyici bir havası var. Çok güzel sütunlar ve birbirine bağlı galerilere sahip. Girdiğiniz zaman çıkasınız gelmiyor." ifadesini kullandı.

Murat Koç da Tarsus'taki Ashab-ı Kehf Mağarası'nı ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldiklerini, bölgede böyle bir mağara daha olduğunu öğrenince görmek istediklerini belirtti.

İçeri girdiklerinde farklı bir ortamla karşılaştıklarını aktaran Koç, "İlginç ve güzel bir yer. Tavsiye ediyoruz, gelip görülmesi gerekiyor. Girişte biraz ürkütücü gibi geliyor ama gezdikçe içeriye hakim oluyorsun. Sık sık Mersin'e geliyoruz. Kentin tarihi ve turistik yerlerini beğeniyoruz." dedi.

Yozgat'tan ailesiyle ilçeye gelen Osman Çalışkan ise tarihi ve turistik alanları ziyaret ettiklerini aktararak, "Mağara çok hoşumuza gitti. İçeride değişik yapılara rastladık. Mağaranın yapısından etkilendik. Buranın bir gezi alanı haline gelmesinde emeği geçen çalışanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.