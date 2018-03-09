Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Ankaragücü, iki gün süren mücadelede Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Dün akşam oynanan ve 39. dakikadaki elektrik kesintisi nedeniyle tatil edilen maçı Ankaragücü 2-1 kazanmayı başardı ve zirve takibini sürdürdü.

Ankaragücü'nün golleri Yusuf ve Umut Nayır'dan gelirken, Adanaspor'un tek golü Oğuz'dan geldi.

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 85 Gençer Cansev), Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Kenan Özer (Dk. 90+1 Herhat Kiraz), Mehmet Sak, Enes Kubat (Dk. 76 İlhan Parlak), Mehmet Umut Nayır, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu.

ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Çoşkun, Gökhan Süzen, Magaye Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 78 Abdulaziz Solmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (Dk. 84 Bilal Yener Arıca), Renan Da Silva (Dk. 72 Uche Kalu), Ronei Reis, Yakup Demir.

SARI KARTLAR: Kenan Özer, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü) - Nelson, Bekir Yılmaz, (Adanaspor)

GOLLER: Dk. 33 Yusuf Abdioğlu, Dk. 51 Mehmet Umut Nayır (Ankaragücü) - Dk. 61 Oğuzhan Aynaoğlu (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı.

29. dakikada Kenan'ın sağ kanttan ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayır'ın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde olan Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

39. dakikada elektriklerin tamamen kesilmesinden dolayı Hakem Birincioğlu maçı tatil etti.

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Karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün aynı dakikadan başladı.51. dakikada Da Silva'nın kaptırdığı topu önünde bulan Mehmet Umut Nayır'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-061. dakikada sağ kanattan Oğuz Han Aynaoğlu'nun ortasında kaleci Korcan pozisyona önde yakalanınca top doğrudan filelere gitti. 2-1