Füsun Saka, HT Cumartesi'de Bafa Gölü'nü kaleme aldı.

SANDAL KİRALAYIP KUŞLARI İZLEYİN

Muğla’nın Milas İlçesi sınırları içinde yer alan Bafa Gölü, 2000 yıl önce denizdi. Antik çağlarda Ege Denizi’nin bir koyu olan Bafa Gölü’nün denizle bağlantısı Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla kesilmiş ve koy, göle dönüşmüş. Gölde irili ufaklı adalar var. En önemlileri, Menci Adası ve Hayalet Ada. Adalardaki manastır, kilise gibi tarihi kalıntılar, özellikle Yediler Manastırı görmeye değer.

Gölün etrafı zeytin ağaçları ve çamlarla çevrili. Civarda yapılacak aktivite çok. Kuşları izlemek isterseniz, sabaha karşı sandalla gölde açılıp ağır ağır yol alın. Uluslararası önemli kuş alanları listesinde ilk sıralarda yer alan göl ve çevresinde, nesli tehlike altında olan Cüce Karabatak ve Deniz Kartalı gibi kuş türleri ürüyor.

LACİVERT KOY: BİTEZ!

AY TANRIÇASININ AŞK YUVASI

Bafa Gölü çevresi konumu nedeniyle ilk çağlardan bu yana yerleşim bölgesi. Birçok kuş türünü de barındıran göl, bu özelliği sayesinde Türkiye’de görülecek yerler listelerinde üst sıralarda. Bafa kıyılarına dair efsane de yöreyi ilginç kılıyor. Efsaneye göre çoban Endymion, Beşparmak Dağları’nda sürülerini otlatırmış ve kavalından başka bir varlığı yokmuş. Issız dağlarda gündüz kavalını üflerken, gece sere serpe uyurmuş. Öyle derin uyurmuş ki, Ay Tanrıçası Selene her gece gelip delikanlının üzerine eğilir, onu ışığıyla sarıp, öpermiş. Ama Selene çok mutsuzmuş, çünkü ölümlü bir insanla beraber olması Zeus yasalarına göre imkânsızmış. Onlar da gizli gizli buluşurlarmış. Efsaneye göre iki âşık hâlâ geceleri Bafa kıyılarından yükselen Beşparmak Dağları’nın eteklerinde buluşuyor. Bu dağlar, efsanede ayın en güzel parladığı yer olarak anlatılıyor. Çünkü Ay Tanrıçası Selene, sevdiği çobanı görmek için en güzel ışıklarını, en parlak biçimde buraya “akıtırmış...”

HER ŞEYİ UNUTTURAN YER: BÖRDÜBET KOYU!

ANTİK KENTİ GEZİN

Kapıkırı Köyü’ndeki Herakleia antik kentini gezip manastır ve mağaraları görmelisiniz. Göl kıyısındaki bu köy, dinlenmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyen şehir yorgunları için ideal tatil mekânı. Burada uzun doğa yürüyüşlerine çıkıp ruhunuzu arındırabilirsiniz.

Bafa’da konaklamak isterseniz, Kapıkırı Köyü bunun için de uygun. Burası İzmir-Bodrum yolu üzerinden görünmüyor, ana yoldan dikkatlice bakınca küçük bir tabela köyü işaret ediyor. Köye ulaşmak için Bafa’nın içinden sola dönerek yaklaşık 10 kilometrelik asfalt yolu takip etmeniz gerekiyor.

TEPEDEN TIRNAĞA EGELİ: CUNDA!

GÖL BALIKLARINI TADIN

Selenes’te veya göl kıyısındaki diğer restoranlarda burada tutulan balıklardan yiyebilirsiniz; yılanbalığı, levrek, kefal... Deniz balıkları ise Bodrum’dan geliyor.

DOĞAL ÜRÜNLER ALIN

Bafa Gölü boyunca ilerleyen yolların kenarında kurulan tezgâhlarda baharat, kekik suyu, mevsim meyveleri, zeytinyağı, bal ve zeytinyağından yapılan sabunlar satılıyor.