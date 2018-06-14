Sabah 8'den beri sırada olanlar var

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

ARAÇ YOĞUNLUĞU 4 KİLOMETREYİ BULDU



Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'nda, araç kuyrukları zaman zaman 4 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.



İHA'nın haberine göre, yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tatilcilerden Erol Kaş, "Avşa sırası düzgün değil bir oradaki köşede insanlar birbirini katlediyor, saygısızlık diz boyu. Önlem alınmasını istiyoruz. Bir de gemilerin arttırılmasını istiyoruz. Saat başı olursa en azından böyle günlerde iyi olur. Saat dokuzda buradaydık 12.30 gemisine binebilirsek ne ala. İstanbul'dan Avşa'ya gemi konulmasını talep ediyoruz. Özellikle arabalı gemi konulmasını talep ediyoruz" dedi.

"SABAH 8'DEN BERİ BEKLİYORUZ"



Tatilcilerden Orhan Koçyiğit ise, "Avcılar'dan geliyorum bayram tatili için Avşa'ya gideceğiz inşallah. Sabah sekizden beri bekliyoruz işte herhalde 12.30 gemisine binemeyeceğiz. 15.30 gemisine de binmemiz belli değil. Şu an 85'inci arabayım" diye konuştu.

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