Türkiye sandık başında...

Bodrumlular, oy kullanma başlama saati 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Her geçen saat sandıktaki yoğunluk arttı. Plaj kıyafetleriyle sandığa gelenler dikkat çekti. 32 derece hava sıcaklığı altında oy kullanmaya gelen yaşlılara, sandık görevlileri ile polisler yardımcı oldu. Plaj kıyafetleri ile sandıkta oy kullanan Bodrumlular, renkli görüntüler oluşturdu. Özge Kavşut (33) ve eşi Cafer Kavşut (41), Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi ve el ele tutuşarak okula girdi, oylarını kullandı. Özge Kavşut, "Bu ülkeyi bize emanet eden Atamızın izinden gidiyoruz. Seçimler hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Eşi ve iki çocuğuyla oy kullanmaya gelen 65 yaşındaki Metin Erzi ise "65 yaşındayım. Onlarca seçimde oy kullandım ama ilk kez bir seçimde ülkemin geleceğini için ayrı bir sevinç ve ayrı bir umut duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün katılımın yüksek olması da bu heyecanımı destekliyor" dedi.
Bodrum'da vatandaşların oy kullanması nedeniyle saat 11.00'i geçmesine ve öğle saatlerine rağmen şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı'nda neredeyse tüm şezlonglar ve plaj boş kaldı. Normal zamanda adım atacak yer bulunamayan plajdaki bu görüntü, seçime katılımın yüksek olacağı izlenimi yarattı.
ANTALYA'DA SAHİLLER BOŞ KALDI
"Turizmin başkenti" Antalya'da genel seçimlerde oy kullanan vatandaşlar nedeniyle sahiller boş kaldı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri, kentin hemen her yerindeki birbirinden ünlü plajlarının boş kalmasına neden oldu. Konyaaltı ve Lara'daki plajlarındaki şezlong ve güneş şemsiyeleri az sayıda tatilci ve oylarını kullanıp gelen vatandaşlara kaldı. Oyunu kullanıp soluğu denizde alan az sayıdaki vatandaştan Selçuk Gömleksiz, AA muhabirine, "Hafta sonları dolan sahiller seçim nedeniyle boş kaldı. Ben de sabah erken saatte oyumu kullanıp halk plajına geldim." dedi.
DATÇA DA SESSİZDİ
Muğla'nın Datça ilçesindeki plajlar, tatilcilerin cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yaşadıkları yerlere dönmesiyle boş kaldı.
Datça Belediyesi tarafından bir süre önce sosyal medya üzerinden yapılan '24 Haziran'da plajlar bakımda, siz en iyisi seçimden sonra gelin' yazılı esprili oy kullanma çağrısı karşılık buldu. İlçe merkezindeki plajlar, seçim günü boş kaldı. Sandık başlarında ise uzun kuyruklar oluştu.
Datça'da yaşamını sürdüren, 5 çocuk, 8 torun, 5 de torun çocuğu sahibi Dursune Karataş (96), oyunu kullanmak üzere tekerlekli sandalyeyle sandık başına geldi. Kuyrukta bekleyenlerin sıralarını verdiği Dursune Karataş, kızı Pakize Ergin (63) ile kabine girip, oy kullandı. Oyunu verdikten sonra konuşan Dursune Karataş, "Ben cumhuriyete sahip çıktım" dedi. Annesiyle oy kullanmaya gelen Pakize Ergin ise "Annem hiçbir seçimi kaçırmadı. Her zaman oyunu kullandı" dedi.
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