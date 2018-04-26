Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'a alındığını açıklamasının ardından tatilcilerin planları da altüst oldu.
Çok sayıda tatilci aylar öncesinden yaptığı yüzde 50'ye varan indirimli rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldı ya da üstüne para vererek ileri bir tarihe erteledi.
YÜZDE 10'DA KALDI
Vatan'ın haberine göre sürpriz erken seçim kararı ile birlikte 24 Haziran'daki iptaller dün itibarıyla yüzde 75'e ulaşırken tatilcilerin seçimin 2'nci tura kalma ihtimalini pek düşünmediği görüldü. 8Temmuz haftasına erken rezervasyon yaptıranlarda iptal oranı yüzde 10'u bile bulmadı.
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleri ile karşılaştık. Müşterilerimize sorun çıkarmadık. Bugün itibarı ile o tarihe yapılan rezervasyonların yüzde 75'i iptal edildi. Birkaç günde tamamına yakınının iptal edilmesini bekliyoruz. Ancak istatistiklerimize göre 8 Temmuz'daki iptallerde normal günlerden bir fark yok. İptal oranı sadece yüzde 10'da kaldı. Sanırım tatilciler seçimin 2'nci tura sarkacağını düşünmüyor ya da biraz daha bekleyip ona göre pozisyon almayı planlıyor. Sonuçta Haziran tatilin başı. Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri" ifadelerini kullandı.
SORUN YENİ PAKET ALIMINDA
Erken seçim kararı ile birlikte yapılan rezervasyon iptalleri tatilci için ilk etapta sorun yaratmadı. Çünkü yapılan rezervasyonların yüzde 90'ı son 72 saate kadar iptal güvencesi taşıyan sigorta paketleri ile güvence altına alınıyor. Ancak 24 Haziran haftasındaki rezervasyonunu iptal edip ileriki bir tarih için yeni bir tatil satın almak isteyen tatilciler otellerdeki doluluk ve erken rezervasyon indirimlerini kaçırdığı için yüzde 40-50 daha pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.
BEKLENTİ 7 MİLYON
2009'da 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2017'de 5 milyonu aşmıştı. Bu süreçte her yıl yerli turistin avantajlı tatil fiyatları ile erken rezervasyon yapma alışkanlığı giderek arttı. 2018'deki beklenti erken rezervasyonla tatile çıkan yerli turist sayısının 6 milyonu aşarak 7 milyona ulaşması.
Erken seçimle iptal olan tatil ücretsiz geri ödeniyor
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz" dedi. Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili sigorta şirketlerinden bilgi alınamaması sebebiyle net bir rakamın verilemeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortalama olarak söylersek, seçim dönemine denk gelen döneme yönelik şu ana kadar çok sayıda rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90'lara çıkacağına eminiz. Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını Temmuz, Ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor."
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