Esra Çoruh, HT Cumartesi'de en popüler dört tatil rotasını ve buralara uygun olan kıyafetleri kaleme aldı.

SÖRF CENNETİ ALAÇATI

Alaçatı rüzgâr sörfünde dünyaca ünlü bir adres. Ama son yıllarda sadece sporcular için değil tatil trendlerini takip edenler için de bir cazibe merkezi. Eskiden sadece Alaçatılıları ve sörfçüleri gördüğümüz bu şirin belde, şu anda adeta bir “küçük İstanbul.” İstanbul’da olan her şey burada; havalı butikler, restoranlar, kafeler ve tabii şehrin eğlence sahnesinin en ünlü isimleri... Hal böyle olunca otel fiyatları TL’den Euro’ya döndü, restoranlarda ödenen hesaplar İstanbul’dakilerden farksız oldu, sokaklar tanıdık simalarla doldu. Alaçatı’ya giderken valizinizi buna göre hazırlayın.

- Alaçatı sokakları Arnavut kaldırımı. Topuklularla yürümeye çalışan kadınlar komik duruma düşüyor, siz onlardan biri olmayın.

- Alaçatı’ya sörf yapmaya gidiyorsanız, götüreceğiniz eşyaların spora uygun olduğundan emin olun.

- Mayo ya da bikininiz fazla süslü olmasın, ne kadar sade o kadar iyi. Unutmayın ki buraya gösterişe değil spora geldiniz!

- Yanınıza almanız gerekenlere gelince... Sörf sonrası giymek için rahat, penye bir elbise ya da şortunuz olsun. Parmak arası terlik ya da sneaker’ı hem gündüz hem de akşam giyebilirsiniz. Alaçatı’da akşamları havanın serin olacağını hesaba katarak, yanınıza ince bir rüzgârlık ya da sweatshirt alın.

- Son hatırlatma: Abartıdan uzak durun! Pul, payet, taş, yüksek ökçeler Alaçatı’ya uygun değil. Rahatlığınız ön planda olsun.

GÖCEK’TE TEKNE KEYFİ

Tekne tatilinde bütün gün deniz, güneş, dostlarınız ve siz varsınız sadece. Gün boyu yüzecek ve güneşleneceksiniz. Göcek ve Türkbükü sahillerinde yan yana demir atmış tekneleri örnek almayın, yani “görmek ve görülmek” için değil denizin ve güneşin tadını çıkarmak için tekneye çıkın. Kimselerin olmadığı koylarda demirleyerek gece denize girin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yüzünüzü denizde yıkayın, güvertede uyuklayın... Evet, teknede sadece kendiniz için giyineceksiniz! Ama tabii tekne hayatının kurallarını da unutmamak gerek.

- İhtiyacınız olan temel parçalar: Tarzınıza uygun bikini ve mayo, sahile indiğinizde belinize bağlayacağınız pareo, tunik, güneş gözlüğü, şapka. Teknede ayakkabıyla dolaşılmadığını unutmayın ve yanınıza sneaker’dan başka bir şey almayın.

- Uzun kollu bir bluz ya da penye elbise, serin havalar için ideal seçim olacaktır. Yanınıza rüzgârlık ya da yağmurluk almanız iyi olabilir.

- Teknede sadece bikini ve tunikle bütün günü geçirebilirsiniz, boşu boşuna fazla eşya götürmeyin. Güneşten korunmak için krem, nemlendirici ve uzun kollu ince penyeler size yetecektir.

10 ADIMDA YAZ ŞIKLIĞI!

BODRUM’DA BEACH CLUB

İkoncanların mekânı Bodrum’a gidiyorsanız işiniz zor. Bir yandan plaj partilerini takip edeceksiniz, bir yandan da pişti olmamaya çalışacaksınız. Türkbükü, Gölköy, Yalıkavak arasında parti parti dolaşacaksınız. Ne kadar yazlık kıyafetiniz varsa büyük bir valize koyun! Tabii ki hepsi yeni sezona ait olmalı. Paparazzilerin kol gezdiği beach club’lara giderken deniz, kum, güneş üçlüsünü es geçebilirsiniz; burası gösteriş yeri. İşte valizinizde olması gerekenler...

- En az kalacağınız gün sayısı kadar bikini ve mayo götürün. Çünkü her gün farklı bir bikini giyecek ve denize her girdiğinizde mayo ve bikininizi değiştireceksiniz.

- Giyeceğiniz bikiniye uygun tunik, sandalet (taşlı ya da dolgu topuklu), plaj çantası ve havlunuz da olmalı. Aynı tunik ya da pareoyu her bikiniyle giyemezsiniz.

- Bodrum’da bikini ve mayodan çok mayokini gözde! Çetrefilli modellerden bir tane edinmelisiniz.

- İstanbul’da akşamları ne giyiyorsanız burada da rahatlıkla giyebilirsiniz. Pul, payet, taş serbest. Hatta plajda bile! Bodrum, abartıyı kaldırıyor.

DATÇA’DA HUZUR

Tatil hayallerinizi sadece deniz, kum ve güneş mi süslüyor? Etrafınızda kimlerin olduğu umurunuzda değil mi? Demek ki siz sadece tatil yapmak için mütevazi bir yer istiyorsunuz. Mesela Datça. Çılgın kalabalıktan uzakta, nefis bir doğa! Yanınıza almanız gerekenlere gelince... Tarzınıza uygun yaz kıyafetlerinden dilediğinizi seçin, neyle rahat ediyorsanız onu giyin. Ne de olsa siz bu tatilde kendinizi göstermeye çalışmayacaksınız. Yine de küçük bir liste yapalım:

- Parmak arası terlik. Bütün tatili bununla geçirebilirsiniz.

- Güneş gözlüğü

YÜZ ŞEKLİNE GÖRE GÖZLÜK MODELİ NASIL SEÇİLİR?

- Şapka

- Hasır ya da bez plaj çantası. Sade ve pratik bir model seçin.

- Şort, askılı çiçekli elbise. Hem gündüz hem gece giyebilirsiniz.

- Kitap, dergi. Sahilde geçireceğiniz uzun ve sakin saatler boyunca, okumak için bol bol vaktiniz olacak.