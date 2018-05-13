Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun zamandır müzik dünyasından uzak olan Tatlıses, seslendirdiği "Yaylalar" türküsü ile müzikseverlerle buluştu. Türkünün video klibi, yayınlanmaya başladı.

Tatlıses'in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı ve okuma görüntülerinin de yer aldığı klip, tüm müzik kanallarında izlenebiliyor.

Yaklaşık 7 yıl aradan sonra stüdyoya giren Tatlıses, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için bir süre önce çok sayıda sanatçı ve sporcu ile gittiği Hatay'da "Yaylalar" türküsünü söyleyerek, bunu sosyal medyada paylaşmıştı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan'da AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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